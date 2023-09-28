سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الخميس

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الخميس
التاريخ
9/28/2023 3:11:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر غرام الذهب عيار 21 بالاردن اليوم الخميس عند 38.5 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 36.8 للشراء منهم وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .
وبلغ سعر غرام الذهب 18 عند 34.1 للبيع للمواطنين مقابل 31.1 للشراء منهم .
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