معدل البطالة للسعوديين يهبط إلى 8.3%

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، أن معدل البطالة للسعوديين (الذكور والإناث) قد انخفض بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى 8.3 % مقابل 8.5% بنهاية الربع الأول من العام ذاته.
وقالت هيئة الإحصاء السعودية، إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة، فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 4.9% في الربع الثاني 2023، مقارنة بـ 5.1 % في الربع الأول 2023.
انخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى15.7%، وذلك مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 29.8%، وذلك مقارنة بالربع السابق، كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات بمقدار 0.7 نقطة مئوية، بالمقارنة مع الربع السابق ليبلغ 35.3%.
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