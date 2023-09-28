Thursday, 28 September 2023 11:13 GMT

معدل البطالة للسعوديين يهبط إلى 8.3%

9/28/2023 3:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، أن معدل البطالة للسعوديين (الذكور والإناث) قد انخفض بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى 8.3 % مقابل 8.5% بنهاية الربع الأول من العام ذاته.
وقالت هيئة الإحصاء السعودية، إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة، فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 4.9% في الربع الثاني 2023، مقارنة بـ 5.1 % في الربع الأول 2023.
انخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى15.7%، وذلك مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 29.8%، وذلك مقارنة بالربع السابق، كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات بمقدار 0.7 نقطة مئوية، بالمقارنة مع الربع السابق ليبلغ 35.3%.

MENAFN28092023000208011052ID1107156891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث