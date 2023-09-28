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10 % نمو صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال 6 أشهر

9/28/2023 3:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 91 مليون ريال (25 مليون دولار)
وحققت الصادرات نموا بلغت نسبته 10%، مقارنة مع 80 مليون ريال (21.97 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022
وتشمل صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، السماد العضوي، وقضبان الحديد، والمحاليل الطبية، وبعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلفونيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات
وكشف تقرير صادر عن غرفة تجارة قطر، اليوم الخميس، أن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 15.2 مليار ريال (4.17 مليار دولار)، مسجلة نموا بنسبة 9 %، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2022
وأشار التقرير، إلى أن تلك الصادرات اتجهت إلى أسواق 115 دولة حول العالم

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