كورتيزول الشعر واللعاب يؤثر على ذاكرة المرأة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال باحثون إن المستويات العليا لهرمون الإجهاد الكورتيزول في الشعر واللعاب ارتبطت بشكل كبير بسوء الانتباه، وأداء الذاكرة العاملة، خاصة في بداية انقطاع الدورة الشهرية.
زيادة الكورتيزول في بداية سن اليأس يسبب سوء الانتباه ولا يؤثر على الذاكرة اللفظية
واتبعت الدراسة نهجاً مختلفاً لتقييم تأثير الإجهاد، بتحديد درجة ارتباط مستويات الكورتيزول في الشعر واللعاب بشدة أعراض الاكتئاب والأداء المعرفي لدى النساء.
ومن المقرر مناقشة الدراسة في الاجتماع السنوي لجمعية سن اليأس الأمريكية في فلاديلفيا بين 27 و30 (أيلول) الجاري.
ووفق البيان الصحافي لـ"جمعية سن اليأس"، أجرت البحث الدكتورة كريستينا ميتكالف من جامعة كولورادو، وشاركت في الدراسة 43 امرأة في مرحلة مبكرة من انقطاع الطمث.
وأظهرت النتائج غياب ارتباط كورتيزول الشعر بشكل كبير بالأداء في التعلم اللفظي، أو اختبارات الذاكرة اللفظية. ولم يرتبط الكورتيزول اللعابي بشكل كبير بتجارب استدعاء الذاكرة اللفظية، أو الانتباه، أو أداء الذاكرة العاملة.
ومع ذلك، كان ارتفاع الكورتيزول اللعابي مرتبطاً بشكل كبير بحدة أعراض الاكتئاب الأسوأ، وسوء الانتباه.
وأشار البحث إلى ارتباط نشاط الغدة النخامية التي تلتقط إفراز الكورتيزول على مدى
أشهر بارتفاع مستوى الهرمون.
وقالت النتائج إن ت"قليل تنشيط محور الغدة النخامية بالتدخلات يمكن أن يحسن الأداء التنفيذي للتعامل مع الكورتيزول قبل انقطاع الطمث".
MENAFN28092023000151011027ID1107156837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.