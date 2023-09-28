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كورتيزول الشعر واللعاب يؤثر على ذاكرة المرأة

9/28/2023 3:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال باحثون إن المستويات العليا لهرمون الإجهاد الكورتيزول في الشعر واللعاب ارتبطت بشكل كبير بسوء الانتباه، وأداء الذاكرة العاملة، خاصة في بداية انقطاع الدورة الشهرية.

زيادة الكورتيزول في بداية سن اليأس يسبب سوء الانتباه ولا يؤثر على الذاكرة اللفظية

واتبعت الدراسة نهجاً مختلفاً لتقييم تأثير الإجهاد، بتحديد درجة ارتباط مستويات الكورتيزول في الشعر واللعاب بشدة أعراض الاكتئاب والأداء المعرفي لدى النساء.

ومن المقرر مناقشة الدراسة في الاجتماع السنوي لجمعية سن اليأس الأمريكية في فلاديلفيا بين 27 و30 (أيلول) الجاري.

ووفق البيان الصحافي لـ"جمعية سن اليأس"، أجرت البحث الدكتورة كريستينا ميتكالف من جامعة كولورادو، وشاركت في الدراسة 43 امرأة في مرحلة مبكرة من انقطاع الطمث.

وأظهرت النتائج غياب ارتباط كورتيزول الشعر بشكل كبير بالأداء في التعلم اللفظي، أو اختبارات الذاكرة اللفظية. ولم يرتبط الكورتيزول اللعابي بشكل كبير بتجارب استدعاء الذاكرة اللفظية، أو الانتباه، أو أداء الذاكرة العاملة.

ومع ذلك، كان ارتفاع الكورتيزول اللعابي مرتبطاً بشكل كبير بحدة أعراض الاكتئاب الأسوأ، وسوء الانتباه.

وأشار البحث إلى ارتباط نشاط الغدة النخامية التي تلتقط إفراز الكورتيزول على مدى
أشهر بارتفاع مستوى الهرمون.

وقالت النتائج إن ت"قليل تنشيط محور الغدة النخامية بالتدخلات يمكن أن يحسن الأداء التنفيذي للتعامل مع الكورتيزول قبل انقطاع الطمث".

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