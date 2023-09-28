Thursday, 28 September 2023 11:12 GMT

3 آلاف خطوة تخفض ضغط الدم لدى كبار السن

9/28/2023 3:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت دراسة جديدة إن إضافة قدر ضئيل نسبياً من الحركة، بحوالي 3 آلاف خطوة يومياً، يقلل بشكل كبير ارتفاع ضغط الدم عند كبار السن.

وقالت ليندا بيسكاتيلو الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة ولاية آيوا: "سنصاب جميعاً بارتفاع ضغط الدم إذا عشنا فترة كافية"، مشيرة إلى تزايد أعمار البشر بشكل عام.

ووجدت أبحاث سابقة لبيسكاتيلو أن التمارين الرياضية يمكن أن تؤثر فورا وعلى المدى الطويل على خفض ضغط دم البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وحسب "مديكال إكسبريس"، سعت الدراسة الجديدة إلى معرفة إذا كان يمكن للمسنين الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم الحصول على هذه الفوائد بزيادة المشي اليومي بشكل معتدل، وهو أحد أسهل أشكال النشاط البدني على هذه الفئة العمرية.

وشارك في الدراسة 4 آلاف شخص أعمارهم بين 68 و78 عاماً، ويُصنفون من الخاملين.

ووجدت الدراسة أنه بعد التزامهم بالمشي 3 آلاف خطوة يومياً على الأقل، انخفض الضغط الانقباضي والانبساطي لديهم بمعدل 7 و4 نقاط على التوالي.

وقال الباحثون إن "سرعة المشي، والمشي في نوبات متواصلة، لا يهم بقدر زيادة إجمالي الخطوات".

وتحث التوصيات كبار السن على المشي 7 آلاف خطوة يومياً، لحماية القلب من مضاعفات ارتفاع الضغط.

لكن، حسب الدراسة الجديدة، تبين أن 3 آلاف خطوة على الأقل، تأتي نتائج جيدة للذين لا يميلون إلى الحركة والنشاط، وقد تقودهم لاحقاً إلى الالتزام بـ 7 آلاف خطوة في اليوم.

MENAFN28092023000151011027ID1107156836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث