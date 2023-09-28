3 آلاف خطوة تخفض ضغط الدم لدى كبار السن

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت دراسة جديدة إن إضافة قدر ضئيل نسبياً من الحركة، بحوالي 3 آلاف خطوة يومياً، يقلل بشكل كبير ارتفاع ضغط الدم عند كبار السن.

وقالت ليندا بيسكاتيلو الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة ولاية آيوا: "سنصاب جميعاً بارتفاع ضغط الدم إذا عشنا فترة كافية"، مشيرة إلى تزايد أعمار البشر بشكل عام.

ووجدت أبحاث سابقة لبيسكاتيلو أن التمارين الرياضية يمكن أن تؤثر فورا وعلى المدى الطويل على خفض ضغط دم البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وحسب "مديكال إكسبريس"، سعت الدراسة الجديدة إلى معرفة إذا كان يمكن للمسنين الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم الحصول على هذه الفوائد بزيادة المشي اليومي بشكل معتدل، وهو أحد أسهل أشكال النشاط البدني على هذه الفئة العمرية.

وشارك في الدراسة 4 آلاف شخص أعمارهم بين 68 و78 عاماً، ويُصنفون من الخاملين.

ووجدت الدراسة أنه بعد التزامهم بالمشي 3 آلاف خطوة يومياً على الأقل، انخفض الضغط الانقباضي والانبساطي لديهم بمعدل 7 و4 نقاط على التوالي.

وقال الباحثون إن "سرعة المشي، والمشي في نوبات متواصلة، لا يهم بقدر زيادة إجمالي الخطوات".

وتحث التوصيات كبار السن على المشي 7 آلاف خطوة يومياً، لحماية القلب من مضاعفات ارتفاع الضغط.

لكن، حسب الدراسة الجديدة، تبين أن 3 آلاف خطوة على الأقل، تأتي نتائج جيدة للذين لا يميلون إلى الحركة والنشاط، وقد تقودهم لاحقاً إلى الالتزام بـ 7 آلاف خطوة في اليوم.