3 آلاف خطوة تخفض ضغط الدم لدى كبار السن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت دراسة جديدة إن إضافة قدر ضئيل نسبياً من الحركة، بحوالي 3 آلاف خطوة يومياً، يقلل بشكل كبير ارتفاع ضغط الدم عند كبار السن.
وقالت ليندا بيسكاتيلو الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة ولاية آيوا: "سنصاب جميعاً بارتفاع ضغط الدم إذا عشنا فترة كافية"، مشيرة إلى تزايد أعمار البشر بشكل عام.
ووجدت أبحاث سابقة لبيسكاتيلو أن التمارين الرياضية يمكن أن تؤثر فورا وعلى المدى الطويل على خفض ضغط دم البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم.
وحسب "مديكال إكسبريس"، سعت الدراسة الجديدة إلى معرفة إذا كان يمكن للمسنين الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم الحصول على هذه الفوائد بزيادة المشي اليومي بشكل معتدل، وهو أحد أسهل أشكال النشاط البدني على هذه الفئة العمرية.
وشارك في الدراسة 4 آلاف شخص أعمارهم بين 68 و78 عاماً، ويُصنفون من الخاملين.
ووجدت الدراسة أنه بعد التزامهم بالمشي 3 آلاف خطوة يومياً على الأقل، انخفض الضغط الانقباضي والانبساطي لديهم بمعدل 7 و4 نقاط على التوالي.
وقال الباحثون إن "سرعة المشي، والمشي في نوبات متواصلة، لا يهم بقدر زيادة إجمالي الخطوات".
وتحث التوصيات كبار السن على المشي 7 آلاف خطوة يومياً، لحماية القلب من مضاعفات ارتفاع الضغط.
لكن، حسب الدراسة الجديدة، تبين أن 3 آلاف خطوة على الأقل، تأتي نتائج جيدة للذين لا يميلون إلى الحركة والنشاط، وقد تقودهم لاحقاً إلى الالتزام بـ 7 آلاف خطوة في اليوم.
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