MENAFN - Khaberni) في ساعة مبكرةمن عطلة المولد النبوياغتنمت الفرصة لرحلة الى البحر .

لأفاجأ عند وصولي ،ان آخرين

سبقوني اليه،

فملأوا شباكهم

وعادوا

الى الشواطيء

، وقد رزموا صيدهم

بحقائب انيقة ، وبدا واضحا لدى ان بعضهم اكاديميون لحرصهم على ارتداء ربطة العنق ، وبدلة رسمية في يوم عطلة ، اغتنموها

لاقتناء زاد العلم ولا يسبقهم احد الى بحر بلا شواطئ ، ورغم ذلك

لقيتهم على مرافيء العودة

فرحين بصيدهم الثمين .

لا شك ان الكتاب مركز متحرك للحركة

العلمية و الثقافية،

و الاقبال عليه مقياس لكل

مجتمع

حيوي ، ينشد اسباب النهضة .

في طفولتي المبكرة كنت استمع بشغف لأقارب واصدقاء قادمين من القاهرة،

وهم يتباهون بلقاء عابر

مع مشاهير الفنانين ويثير ذلك لدى الطفل نشوة ممزوجة برغبة في حفظ اسماء الاماكن التي يحلم الكثيرون بارتيادها ، للقاء المشاهير

و التقاط الصور التذكارية معهم.

في معرض الكتاب أمس ، احسست

بشيء من ذلك الشعور الطفولي

، وانا التقي مخرجي افلام ، سينمائيين

وممثلين ومشاهير وكتاب وايضا

زملاء دراسة محفورة اسماؤهم في الذاكرة ، الكل في طواف ، حول كعبة العلم و المعرفة ، يترنح مع السؤال و ينتفض للاجابة

،يتنقل

في معاجم البلدان ، وتراجم الاعلام ، في منازل لدور النشر و ( زحمة كتب ).

وبينما أنا منهمك في الركن القانوني بالمفاصلة على كتب ذات عناوين لم أصمد امام

اغرائها ، صادفت كاتبا وسياسيا لامعا ، يرتدى قميص جينز ، و بنطالا من قماش الكتان ، كنت اعرف انه لم يضل الطريق ، لأن القضية الثقافية

رخصة مفتوحة للكاتب ان يبحر حيثما

يشاء . لكن بمنتهى الصراحة اردت الحركشة فقلت بصوت مسموع : (ما تبحث عنه ليس هنا )

ابتسم ، وتقبل النكتة .

ثم حاولت ان اقتنص الفرصة لعلي أحصل على خصم افضل فهمست في اذن الوراق

هل تعرف من هذا ؟

قال : من ؟!! هذا هو .....واخبرته وشوشة ، بلقبه ومنصبه . ،،، فقال الوراق ، بتعجب ،

يا سلام وماشي وحده كدة وكانه واحد من الناس (والله عمار يا أردن) .

في الحقيقة ، امام عطاء النوابغ في التاريخ الانساني ، تنحني كل القامات وترتاد عكاظ الاردن بتواضع

،(كواحد من الناس ) فلا مجال للانتفاخ الزائف امام مارد الثقافة .

في معرض الكتاب ، لا تشتهى احلام الطفولة بالاقتراب من المشاهير ، لأن عالم الفكر سيلتهمك بجاذبيته ، وتشعر لا اراديا انك اصبحت واحدا من المشاهير ، دون ان تسأل عن السبب او تنتظر الاجابة.