عمار يا أردن

(MENAFN
- Khaberni) في ساعة مبكرة
من عطلة المولد النبوي
اغتنمت الفرصة لرحلة الى البحر .
لأفاجأ عند وصولي ،ان آخرين
سبقوني اليه،
فملأوا شباكهم
وعادوا
الى الشواطيء
، وقد رزموا صيدهم
بحقائب انيقة ، وبدا واضحا لدى ان بعضهم اكاديميون لحرصهم على ارتداء ربطة العنق ، وبدلة رسمية في يوم عطلة ، اغتنموها
لاقتناء زاد العلم ولا يسبقهم احد الى بحر بلا شواطئ ، ورغم ذلك
لقيتهم على مرافيء العودة
فرحين بصيدهم الثمين .
لا شك ان الكتاب مركز متحرك للحركة
العلمية و الثقافية،
و الاقبال عليه مقياس لكل
مجتمع
حيوي ، ينشد اسباب النهضة .
في طفولتي المبكرة كنت استمع بشغف لأقارب واصدقاء قادمين من القاهرة،
وهم يتباهون بلقاء عابر
مع مشاهير الفنانين ويثير ذلك لدى الطفل نشوة ممزوجة برغبة في حفظ اسماء الاماكن التي يحلم الكثيرون بارتيادها ، للقاء المشاهير
و التقاط الصور التذكارية معهم.
في معرض الكتاب أمس ، احسست
بشيء من ذلك الشعور الطفولي
، وانا التقي مخرجي افلام ، سينمائيين
وممثلين ومشاهير وكتاب وايضا
زملاء دراسة محفورة اسماؤهم في الذاكرة ، الكل في طواف ، حول كعبة العلم و المعرفة ، يترنح مع السؤال و ينتفض للاجابة
،يتنقل
في معاجم البلدان ، وتراجم الاعلام ، في منازل لدور النشر و ( زحمة كتب ).
وبينما أنا منهمك في الركن القانوني بالمفاصلة على كتب ذات عناوين لم أصمد امام
اغرائها ، صادفت كاتبا وسياسيا لامعا ، يرتدى قميص جينز ، و بنطالا من قماش الكتان ، كنت اعرف انه لم يضل الطريق ، لأن القضية الثقافية
رخصة مفتوحة للكاتب ان يبحر حيثما
يشاء . لكن بمنتهى الصراحة اردت الحركشة فقلت بصوت مسموع : (ما تبحث عنه ليس هنا )
ابتسم ، وتقبل النكتة .
ثم حاولت ان اقتنص الفرصة لعلي أحصل على خصم افضل فهمست في اذن الوراق
هل تعرف من هذا ؟
قال : من ؟!! هذا هو .....واخبرته وشوشة ، بلقبه ومنصبه . ،،، فقال الوراق ، بتعجب ،
يا سلام وماشي وحده كدة وكانه واحد من الناس (والله عمار يا أردن) .
في الحقيقة ، امام عطاء النوابغ في التاريخ الانساني ، تنحني كل القامات وترتاد عكاظ الاردن بتواضع
،(كواحد من الناس ) فلا مجال للانتفاخ الزائف امام مارد الثقافة .
في معرض الكتاب ، لا تشتهى احلام الطفولة بالاقتراب من المشاهير ، لأن عالم الفكر سيلتهمك بجاذبيته ، وتشعر لا اراديا انك اصبحت واحدا من المشاهير ، دون ان تسأل عن السبب او تنتظر الاجابة.
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