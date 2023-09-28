الإمارات تطرح صكوكاً بقيمة 550 مليون درهم الثلاثاء المقبل

تخطط الإمارات لبيع صكوك في المزاد بقيمة 550 مليون درهم وعائد 4.48 %، على أن يكون تاريخ طرح هذه الصكوك الثلاثاء المقبل، بينما سيحل أجل استحقاقها بعد 5 سنوات من الآن، وتحديداً في تاريخ 24 أغسطس من عام 2028، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء.

وأفادت وكالة ((بلومبرغ)) بأن طرح هذه الصكوك يعد بمثابة إعادة فتح باب الإصدار لصكوك طرحت في وقت سابق، ولا يزال مستحقاً منها سداد مبلغ 550 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء أيضاً بأن دولة الإمارات تخطط لطرح صكوك في المزاد بقيمة 550 مليون درهم، وعائد بـ 3.7 %، على أن يكون تاريخ طرح هذه الصكوك هو الثالث من أكتوبر المقبل، بينما سيحل أجل استحقاقها بعد 3 سنوات من الآن، وتحديداً بتاريخ الــ 11 من مايو 2026.

وذكرت الوكالة أن بيع هذه الصكوك يعد بمثابة إعادة فتح باب الإصدار لصكوك طرحت في وقت سابق، ولا يزال مستحقاً منها سداد مبلغ 1.1 مليار درهم. وأضافت وكالة ((بلومبرغ)) أن عائد هذه الصكوك يقدر حالياً بـ 4.785 %.