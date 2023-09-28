الاحتلال يعيد فتح حاجز ايرز بدءاً من اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح حاجز بيت حانون/ "ايرز"، شمال قطاع غزة بدءاً من صباح اليوم الخميس، والسماح لدخول العمال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال جيش الاحتلال: "إنه تقرر اعتباراً من يوم غد الخميس إعادة فتح (معبر ايرز)، والسماح بمغادرة العمال".
وكان جيش الاحتلال قد أغلقت معبر ايرز مع قطاع غزة، ومنع العمال من دخول أراضي الـ48، منذ مطلع الأسبوع الماضي (18 سبتمبر الجاري).
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