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الاحتلال يعيد فتح حاجز ايرز بدءاً من اليوم

9/28/2023 2:15:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح حاجز بيت حانون/ "ايرز"، شمال قطاع غزة بدءاً من صباح اليوم الخميس، والسماح لدخول العمال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال: "إنه تقرر اعتباراً من يوم غد الخميس إعادة فتح (معبر ايرز)، والسماح بمغادرة العمال".

وكان جيش الاحتلال قد أغلقت معبر ايرز مع قطاع غزة، ومنع العمال من دخول أراضي الـ48، منذ مطلع الأسبوع الماضي (18 سبتمبر الجاري).

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