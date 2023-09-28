الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة ويعتقل شابين

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
واقتحمت قوات خاصة تبعها تعزيزات عسكرية، مخيم بلاطة، وحاصرت منزلاً قبل أن تعتقل من داخله الشاب علي شافعي.
ودارت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في المخيم، حيث تم تفجير طائرة مسيرة بدون طيار.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.
وداهمت تلك القوات العديد من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفجرت قوات الاحتلال طائرة مسيرة في المدينة.
كما داهمت منزل الأسير يزن أبو عودة في حي البالوع بمدينة البيرة.
فيما اعتقل الشاب محمد شطارة في الثلاثينات من عمره بعد أن داهمت منزله، وفتشته في قلقيلية.
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