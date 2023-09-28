العراق.. اعتقال 14 متهما في كارثة حريق نينوى

MENAFN - Palestine News Network ) بغداد/PNN- أعلنت الداخلية العراقية أن الأمن تمكن من إلقاء القبض على 14 متهما من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية في كارثة حريق نينوى الذي راح ضحيته قرابة 100 شخص.

وقالت الداخلية في بيان إن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أكد خلال ترأسه اجتماعا في محافظة نينوى مع اللجنة التحقيقية التي شكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية، أن نتائج التحقيق في الحريق المروع الذي أودى بحياة العشرات في قاعة أعراس بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد ستعلن خلال 72 ساعة.

وأفاد عبد الأمير الشمري بأن نتائج التحقيق ستعرض على رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه.

وبين الشمري أن التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث.

وشدد الشمري على تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية مقتل 94 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في حريق بصالة أفراح في محافظة نينوى شمال البلاد.

وأظهرت لقطات جديدة من قاعة "الهيثم" بمحافظة نينوى شمالي العراق العروسين يؤديان رقصة وسط تصفيق الحضور قبل لحظات من وقوع الكارثة.

وعندما بدأت الرقصة، أطلقت حلقة من الألعاب النارية نوافير من الشرر في الهواء مما أدى إلى اشتعال النيران في ألواح السقف.

وتدافع نحو 250 ضيفا مذعورين في قاعة هيثم عندما سارعوا إلى المخارج وسط انهيار الزخارف المشتعلة وقطع السقف عليهم.

وقالت السلطات إن مواد البناء السريعة الاشتعال تسببت بالكارثة.