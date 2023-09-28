غالانت يهدد بالتصعيد ضد غزة مع استمرار الاحتجاجات عند السياج الفاصل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الأربعاء، إن تل أبيب مستعدة لتصعيد العمليات ضد قطاع غزة، مع استمرار الاضطرابات عند حدودها.

وقال غالانت، في مراسم ذكرى مرور خمسين عاما على حرب أكتوبر“لا نريد تصعيدا في القتال ولا نبحث عن قتال ولكن إذا وصلنا إلى المرحلة التي نحتاج فيها للتحرك، فلتكن عملية درع وسهم بمثابة تذكير لكل المجموعات الإرهابية بقدرات جهاز الأمن الإسرائيلي”، بحسب صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” في موقعها الإلكتروني.

هذا وكانت عملية درع وسهم قد استهدفت حركة الجهاد الإسلامي في غزة واستمرت خمسة أيام في شهر أيار واسفرت عن مقتل عدد من قادة الحركة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول فلسطيني إن وساطة تقودها الأمم المتحدة ودولة قطر لإعادة الهدوء على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل“لم تحرز أي تقدم” حتى الآن.

وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة أيام الجمعة وفي المناسبات الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

وكان فلسطينيان أصيبا مساء الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات نظمها عدد من الشبان.

وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع في بيان مقتضب وقوع“إصابتين في صفوف الشبان الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي” دون توضيح طبيعتها.

ولليوم الـ 11 على التوالي يواصل عشرات الشبان الفلسطينيين التظاهر قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وبالتزامن مع انطلاق فترة الأعياد اليهودية التي بدأت مساء 15 سبتمبر الجاري بحلول عيد“رأس السنة العبرية” وتتواصل حتى 8 أكتوبر المقبل، تكثف جماعات يمينية إسرائيلية اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

بينما تشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.

ومنذ العام 2007 تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.