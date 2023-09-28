Thursday, 28 September 2023 10:39 GMT

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس

9/28/2023 2:15:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- فرض سعر صرف الدولار
الأمريكي،
مقابل الشيكل "الإسرائيلي" قوته مُجدداً، بعد أن سجل ارتفعاً متواصلاً وكبيراً
في تعاملات صباح اليوم
الخميس 28 سبتمبر 2023، إذ وصل
وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف
الدولار
الأمريكي مقابل الشيكل: 3.84 شيكل

سعر صرف
الدينار
الأردني مقابل الشيكل: 5.43 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.03 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

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