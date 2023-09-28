هل جربت الزبادي للتخلص من رائحة الثوم الكريهة؟

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أظهر تحليل أجراه فريق من جامعة ولاية أوهايو، أن تناول الزبادي الطبيعي يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك.

وذكر فريق الباحثين أن السبب يرجع للبروتينات الموجودة في الزبادي العادي كامل الدسم والتي تعمل بشكل جيد على تحييد المركبات القائمة على الكبريت والتي تسبب الرائحة الكريهة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووضع الفريق البحثي كميات متساوية من الثوم الخام في عبوات زجاجية قبل إضافة الزبادي بمحتوى مختلف من الدهون والبروتين والماء. واكتشفوا أن الزبادي فعال بنسبة 99% في تقليل مركبات الثوم الرئيسية المسببة للرائحة.

وكشف التحليل، أن الزبادي الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين كان أكثر فعالية في تقليل رائحة الثوم، وكذلك الزبادي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

من جانبها، أكدت شيريل بارينغر، كبيرة معدي الدراسة: "أن تناول نسبة عالية من البروتين أمر مثير للغاية في الوقت الحالي. بشكل عام، يرغب الناس في تناول المزيد من البروتين.

وأضافت أنه قد تكون الفائدة الجانبية غير المقصودة عبارة عن تركيبة عالية البروتين يمكن الإعلان عنها كمزيل لرائحة الفم بالإضافة إلى فوائدها الغذائية.