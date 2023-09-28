وزير الأوقاف الأردني: آثم من يضع زر الإعجاب على الأخبار الكاذبة

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- اعتبر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، محمد الخلايلة، الأربعاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي "ساهمت بتصعيد" خطاب الكراهية في الأردن.

وأشار الخلايلة عبر برنامج "صوت المملكة"، إلى أن كل من يساعد على بث الفتنة والأخبار الكاذبة بإعادة نشرها وحتى بإبداء الإعجاب بها "فهو آثم".

واستند الخلايلة إلى الحديث الشريف "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"، وكذلك اقتبس الخلايلة مقولة للملك عبدالله الثاني الذي قال إن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسائل تناحر".

ودعا الخلايلي إلى مواجهة خطاب الكراهية لافتا النظر إلى أن "الإسلام واجهه منذ اليوم الأول".

المصدر: عمون