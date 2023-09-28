قرعة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. مانشستر يونايتد وجها لوجه أمام نيوكاسل

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- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- تم سحب قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لموسم 2023-2024، فجر اليوم الخميس، عقب انتهاء مواجهات دور الـ32 من بطولة الكأس الثانية في إنجلترا.
وشهد دور الـ32 من كأس الرابطة، مفاجأة غير متوقعة بإقصاء فريق مانشستر سيتي حيث تعرض للهزيمة على يد نيوكاسل يونايتد 1-0 سجله اللاعب السويدي ألسكندر إيزاك.
وأوقعت القرعة فريق نيوكاسل الذي أقصى مانشستر سيتي في وجه فريق مانشستر يونايتد، في دور الـ16، بينما ليفربول سوف يلتقي مع بورنموث.
ويلاقي فريق تشيلسي نظيره بلاكبيرن، فيما يلعب فريق أرسنال ضد وست هام يونايتد في ديربي لندن.
ويخوض الفريق الأول من يمين القرعة المباراة على أرضه، وستكون من مباراة واحدة، وفي حالة التعادل سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
نتائج قرعة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:
مانشستر يونايتد X نيوكاسل يونايتد
بورنموث X ليفربول
تشيلسي X بلاكبيرن
وست هام يونايتد X أرسنال
إيفرتون X بيرنلي
إكستير X ميدلسبره
المصدر: "وكالات"
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