قرعة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. مانشستر يونايتد وجها لوجه أمام نيوكاسل

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تم سحب قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لموسم 2023-2024، فجر اليوم الخميس، عقب انتهاء مواجهات دور الـ32 من بطولة الكأس الثانية في إنجلترا.

وشهد دور الـ32 من كأس الرابطة، مفاجأة غير متوقعة بإقصاء فريق مانشستر سيتي حيث تعرض للهزيمة على يد نيوكاسل يونايتد 1-0 سجله اللاعب السويدي ألسكندر إيزاك.

وأوقعت القرعة فريق نيوكاسل الذي أقصى مانشستر سيتي في وجه فريق مانشستر يونايتد، في دور الـ16، بينما ليفربول سوف يلتقي مع بورنموث.

ويلاقي فريق تشيلسي نظيره بلاكبيرن، فيما يلعب فريق أرسنال ضد وست هام يونايتد في ديربي لندن.

ويخوض الفريق الأول من يمين القرعة المباراة على أرضه، وستكون من مباراة واحدة، وفي حالة التعادل سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

نتائج قرعة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

مانشستر يونايتد X نيوكاسل يونايتد

بورنموث X ليفربول

تشيلسي X بلاكبيرن

وست هام يونايتد X أرسنال

إيفرتون X بيرنلي

إكستير X ميدلسبره

المصدر: "وكالات"



