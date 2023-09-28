Thursday, 28 September 2023 10:38 GMT

كأس الرابطة الإنجليزية: نيوكاسل يٌقصي مانشستر سيتي.. وتأهل ليفربول وتشيلسي وآرسنال لدور الـ16

9/28/2023 2:15:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) /PNN/ أطاح نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر سيتي من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالفوز عليه ضمن المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

وهز ألكسندر إيساك الشباك في الشوط الثاني ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 1-صفر على مانشستر سيتي في الدور الثالث بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء.

واستحوذ سيتي، الفائز باللقب ثماني مرات، على الكرة في الشوط الأول لكن وصيف حامل اللقب صمد ثم خطف الفوز بتسديدة إيساك بعد تمريرة عرضية من جويلينتون في الدقيقة 53.

ثلاثية ليفربول في شباك ليستر تصعد به لدور الـ16

تأهل ليفربول لدور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه المثير على فريق ليستر سيتي 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث.

افتتح ليستر سيتي التسجيل عن طريق كيسي ماكاتير بعد مرور 3 دقائق على بداية اللقاء، من انفراد تام بالمرمى.

وقلب ليفربول النتيجة بتسجيله 3 أهداف في الشوط الثاني، عن الهولندي كودي جاكبو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 48.

وأضاف المجري دومينيك سوبوسلاي ثاني الأهداف في الدقيقة 70 من تسديدة صاروخية.

واختتم البرتغالي ديوغو غوتا ثلاثية ليفربول في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

كما تأهل تشيلسي وآرسنال إلى الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، عقب فوزهما على برينتفورد وبرايتون بنفس النتيجة 1-0، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وفي المباراة الأولى، سجل هدف "البلوز" الوحيد نيكولاس جاكسون في الدقيقة 51.

كما سجل آرسنال هدفه الوحيد عن طريق مهاجمه ريس نيلسون في الدقيقة الثامنة، ليقتنص بطاقة العبور للدور المقبل.


MENAFN28092023000205011050ID1107156713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث