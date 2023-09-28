كأس الرابطة الإنجليزية: نيوكاسل يٌقصي مانشستر سيتي.. وتأهل ليفربول وتشيلسي وآرسنال لدور الـ16

(MENAFN
- Palestine News Network )
/PNN/ أطاح نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر سيتي من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالفوز عليه ضمن المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.
وهز ألكسندر إيساك الشباك في الشوط الثاني ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 1-صفر على مانشستر سيتي في الدور الثالث بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء.
واستحوذ سيتي، الفائز باللقب ثماني مرات، على الكرة في الشوط الأول لكن وصيف حامل اللقب صمد ثم خطف الفوز بتسديدة إيساك بعد تمريرة عرضية من جويلينتون في الدقيقة 53.
ثلاثية ليفربول في شباك ليستر تصعد به لدور الـ16
تأهل ليفربول لدور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه المثير على فريق ليستر سيتي 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث.
افتتح ليستر سيتي التسجيل عن طريق كيسي ماكاتير بعد مرور 3 دقائق على بداية اللقاء، من انفراد تام بالمرمى.
وقلب ليفربول النتيجة بتسجيله 3 أهداف في الشوط الثاني، عن الهولندي كودي جاكبو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 48.
وأضاف المجري دومينيك سوبوسلاي ثاني الأهداف في الدقيقة 70 من تسديدة صاروخية.
واختتم البرتغالي ديوغو غوتا ثلاثية ليفربول في الدقيقة 89 من زمن المباراة.
كما تأهل تشيلسي وآرسنال إلى الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، عقب فوزهما على برينتفورد وبرايتون بنفس النتيجة 1-0، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.
وفي المباراة الأولى، سجل هدف "البلوز" الوحيد نيكولاس جاكسون في الدقيقة 51.
كما سجل آرسنال هدفه الوحيد عن طريق مهاجمه ريس نيلسون في الدقيقة الثامنة، ليقتنص بطاقة العبور للدور المقبل.
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