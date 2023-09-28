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في غياب ميسي.. إنتر ميامي يخسر نهائي كأس أمريكا

9/28/2023 2:15:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ميامي/PNN- خسر إنتر ميامي، في غياب ليونيل ميسي وجوردي ألبا للإصابة، 2-1 أمام هيوستون دينامو في نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم الليلة الماضية.

وغاب ميسي للمباراة الرابعة عن إنتر لمعاناته من إصابة عضلية منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر.

وأحرز جيفرين دورسي والمغربي أمين باسي هدفي هيوستون في الشوط الأول، مقابل هدف متأخر لميامي عبر جوزيف مارتينيز.

وفقد إنتر ميامي فرصة تحقيق لقبه الثاني بعد أن قاده ميسي للفوز بكأس الدوري الأمريكي- المكسيكي الشهر الماضي عقب تسجيله عشرة أهداف في المسابقة.

(رويترز)


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