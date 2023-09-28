الكشف عن منتجات ميتا الجديدة للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- طرح الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، مارك زوكربيرغ، الأربعاء، مجموعة من المنتجات الجديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ووصف المنتجات بأنها تجمع بين العالمين الافتراضي والحقيقي، مشدداً أن من ضمن ما قدمته ميتا هو الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أو المجاني الذي يمكن دمجه في الروتين اليومي.

ومن بين المنتجات التي طرحها زوكربيرغ، نظارات ذكية يمكنها الإجابة على الأسئلة والبث مباشرة على فيسبوك، وأيضاً برامج "بوت" لإنشاء الصور وسماعة رأس مطوّرة للواقع الافتراضي.

وتعد سماعة الواقع الافتراضي (ميتا كويست) الأكثر رواجا في مجال الواقع الافتراضي الناشئ، ووصفها المسؤولون التنفيذيون في الشركة بأنها الأفضل قيمة في الصناعة، في إشارة إلى الإصدار الوشيك لسماعة رأس باهظة الثمن من أبل.

وقال زوكربيرغ، متحدثا من فناء مركزي بحرم "ميتا" المترامي الأطراف في وادي السيليكون "إن جيلا جديدا من نظارات (راي بان) الذكية من شركة ميتا سيبدأ طرحه في 17 أكتوبر/ تشرين الأول بسعر 299 دولارا".

ويشتمل الجهاز على مساعد جديد من "ميتا" يعمل بالذكاء الاصطناعي، وسيكون قادرا على البث المباشر لما يراه المستخدم على فيسبوك وإنستغرام، وهو إنجاز مقارنة بقدرة الجيل السابق على التقاط الصور. وفي وقت سابق خلال التقديم، قال زوكربيرغ إن أحدث سماعات الرأس للواقع المختلط (كويست) سيبدأ طرحها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاءت تصريحات زوكربيرغ في مؤتمر (ميتا كونكت)، وهو أكبر حدث للشركة هذا العام، علاوةً على كونه أول مؤتمر ينعقد بالحضور الشخصي منذ بداية جائحة كوفيد.

كما قدم أيضا أول منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجهة للمستهلك بما في ذلك برنامج الدردشة "ميتا إيه.آي تشات بوت" الذي يمكنه إنشاء ردود نصية وصور واقعية.