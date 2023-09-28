الأسرى الإداريون في سجن النقب يضربون الخميس عن الطعام تضامنا مع الفسفوس

MENAFN - Palestine News Network )

وكتب مكتب إعلام الأسرى يوم الأربعاء، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)": "الأسرى الإداريون في سجن النقب يقررون إرجاع وجبات الطعام غدا الخميس تضامنا مع الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ56 على التوالي"

ويواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام، وسط دعوات ومطالبات بإنقاذه في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على حالته الصحية، وسط مناشدات من والدته لإنقاذ نجلها قبل أن يرتقي شهيداً

ودعا نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري يوم الثلاثاء، إلى ضرورة الالتفاف الشعبي لإسناد المعتقل الإداري كايد، والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام.

وقال زغاري: "إن معركة المعتقل الفسفوس وإن كانت في ظاهرها (فردية)، إلا أنها معركة تصب في مواجهة جريمة تستهدف المئات من أبناء شعبنا، في محاولة مستمرة من الاحتلال لتقويض الدور الفاعل لأبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال".

وأكّد الزغاري، أنّه وفي ضوء المخاطر التي تتصاعد على حياته، فإنه يتطلب من كافة المستويات السعي من أجل إنقاذه قبل فوات الأوان، خاصّة أنّ إضرابه يأتي في ظل وجود حكومة فاشية كانت قد أقدمت قبل عدة شهور، على اغتيال الشهيد الشيخ خضر عدنان بذات الطريقة".



المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية



