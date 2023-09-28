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الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

9/28/2023 2:14:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر، بأن الاحتلال اقتحم المدينة من المدخل الشرقي، وانتشرت في محيط المستشفى التركي الحكومي، سمع خلال ذلك إطلاق نار كثيف.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، أمس، واعتقلت شابين قبل انسحابها.
وفا

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