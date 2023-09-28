الاحتلال يقتحم مدينة طوباس
التاريخ
9/28/2023 2:14:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر، بأن الاحتلال اقتحم المدينة من المدخل الشرقي، وانتشرت في محيط المستشفى التركي الحكومي، سمع خلال ذلك إطلاق نار كثيف.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، أمس، واعتقلت شابين قبل انسحابها.
وفا
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