قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتعتقل شابا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مخيم بلاطة للاجئين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت شابا.
وقال شهود عيان إن قوة عسكرية مؤللة اقتحمت المخيم وحاصرت عددا من المنازل.
وأشار الشهود إلى أن طائرات مسيرة كانت تحلق فوق المخيم في وقت سابق للاقتحام.
وسمع من أطراف مدينة نابلس أصوات متتابعة لإطلاق النيران، فيما أغلقت بعض الطرق المحيطة بالمخيم أثناء عملية الاقتحام.
وفا
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