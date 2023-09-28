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قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتعتقل شابا

9/28/2023 2:14:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مخيم بلاطة للاجئين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت شابا.
وقال شهود عيان إن قوة عسكرية مؤللة اقتحمت المخيم وحاصرت عددا من المنازل.
وأشار الشهود إلى أن طائرات مسيرة كانت تحلق فوق المخيم في وقت سابق للاقتحام.
وسمع من أطراف مدينة نابلس أصوات متتابعة لإطلاق النيران، فيما أغلقت بعض الطرق المحيطة بالمخيم أثناء عملية الاقتحام.

وفا


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