76 % زيادة مستوردات الأردن من النفط العراقي خلال 8 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع مجموع مستوردات الأردن من النفط العراقي، خلال الأشهر الثمانية الماضية، بنسبة 76%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، يعود سبب ارتفاع مستوردات الأردن من النفط العراقي بهذه النسبة إلى تذبذب الكميات المُصدرة من العراق إلى المملكة وتوقفها في بعض الأحيان، خلال العامين الماضيين أكثر من توقفها العام الحالي، إضافة إلى رفع العراق صادراته اليومية إلى المملكة بـ15 ألف برميل يومياً.



وبلغت مستوردات المملكة من النفط الخام نحو 2 مليون و 300 الف برميل، مقارنة مع 1 مليون و300 برميل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وأظهرت بيانات شركة سومو النفطية العراقية، أنه بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط العراقي الشهر الماضي نحو 33 مليون دولار، مقابل توريد نحو 464 ألف و700 برميل.

