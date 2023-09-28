الكشف عن أول غواصة تايوانية الصنع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تايوان، اليوم (الخميس)، عن أول غواصة تايوانية الصنع، في خطوة تندرج في إطار مساعي الجزيرة -المتمتّعة بحكم ذاتي- لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الصين التي تهدّد باستعادتها بالقوة، وفق ما أفادت ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وتعد الصين، تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وهي لا تنفكّ تؤكّد أنّها ستستعيدها حتى وإن اضطر الأمر لأن تستخدم القوة العسكرية.



وكثّفت بكين في العام الماضي ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان، كما زادت عدد الطائرات الحربية التي تنفّذ طلعات حول الجزيرة وتخترق أجواءها أيضاً.



بالمقابل، زادت تايوان من إنفاقها الدفاعي وخصّصت مبلغاً قياسياً قدره 19 مليار دولار لميزانيتها العسكرية لعام 2024 لشراء أسلحة ولا سيّما من حليفتها الرئيسية الولايات المتّحدة.



ومنذ وصولها إلى السلطة في 2016، أطلقت رئيسة تايوان تساي إنغ وين المنبثقة من حزب مناهض لبكين برنامجاً لبناء غواصات على أراضي الجزيرة وحدّدت لهذا البرنامج هدفاً بإنتاج أسطول من 8 سفن.



وبدأ بناء السفينة الأولى من ضمن هذا الأسطول في 2020 من قبل ((سي إس بي سي))، وهي شركة تايوانية متخصصة ببناء سفن الشحن والسفن العسكرية.



وتبلغ كلفة هذه الغواصة 1.5 مليار دولار، ويتراوح وزنها الإجمالي بين 2500 و3000 طن، وسيتم تزويدها بأنظمة قتالية وطوربيدات تنتجها شركة الدفاع الأميركية ((لوكهيد مارتن)).

الشرق الأوسط