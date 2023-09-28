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الجامعة الأردنية الأولى محليا في التصنيفات العالمية الأربعة

9/28/2023 2:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بصدور تصنيف (THE World University Ranking 2024) لهذا العام، والذي أعلن أمس الأربعاء 27 أيلول 2023، تكون الجامعة الأردنية الأولى محليا في هذا التصنيف وكافة التصنيفات العالمية وهي تصنيف QS، وتصنيف الشانغهاي، وتصنيف التايمز، وتصنيف الويبومتركس.
وأشار مكتب التصنيفات العالمية في الجامعة الأردنية أن النتائج التفصيلية للجامعة بينت تحسن نتائج الجامعة في أربعة معايير من أصل خمسة معايير رئيسية يعتمد عليها هذا التصنيف الصادر عن مؤسسة التايمز للتعليم العالي.
حيث تقدمت الأردنية في معايير التعليم، وبيئة البحث العلمي، وتأثير البحث العلمي، والبعد الدولي.
أما على الصعيد العربي، وتحديدا الجامعات العربية المنافسة للأردنية، فقد تراجعت نتائج ثمان جامعات عربية وتقدمت ثلاث جامعات، بينما حافظت ثلاث جامعات منها الأردنية على تصنيفها.
كما بيّن مكتب التصنيفات العالمية أن الجامعة الأردنية هي الجامعة الوحيدة في الأردن المصنفة في التصنيفات العالمية الأربعة الرئيسة، حيث صنفت هذا العام حسب تصنيف QS، وهو التصنيف الأهم والأكثر انتشارا على مستوى العالم، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.
وأشار رئيس الجامعة الأردنيّة الدّكتور نذير عبيدات إلى أن النتائج التفصيلية في هذا التصنيف ونتائج الجامعة في التصنيفات العالمية الأخرى تؤكّد مساعي "الأردنيّة" الدؤوبة في التّطوّر والتميز في التعلم والتعليم والبحث العلمي وإقامة الشراكات المثمرة محليا وعالميا، كما يُعطي الجامعة دفعةً للاستمرار في خُططها المستقبليّة نحو بيئة جامعيّة جاذبة للطّلبة والأكاديميين من داخل الأردنّ وخارجه، منوها إلى أن هذا التقدم ما هو إلا ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والهيئة الإدارية في الجامعة، ودور وتميز طلبة الجامعة الأردنية.

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