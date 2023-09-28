الأمن للمواطنين: أظهروا الفرح بشكل حضاري

ووجه ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية دعوة إلى السائقين بضرورة الالتزام بقواعد واولويات المرور، والالتزام بالسرعات والمسارب المحددة على جميع الطرق، وتجنّب المخالفات القانونية، وذلك حفاظا على أرواح مستخدمي الطرق.

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