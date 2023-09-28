الأمن للمواطنين: أظهروا الفرح بشكل حضاري

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعت الإدارات المرورية المواطنين، إلى ضرورة إظهار الفرح بشكل حضاري، وتجنّب القيادة على شكل مواكب وإخراج الأجساد من المركبات، وتجنّب إعاقة حركة السير، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024 مساء اليوم الخميس.
وبيّن التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن جميع الطرق الخارجية الحيوية سالكة ولا عوائق تذكر، بالتزامن مع ذروة الحركة الصباحية بين المحافظات والعاصمة عمان.
ووجه ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية دعوة إلى السائقين بضرورة الالتزام بقواعد واولويات المرور، والالتزام بالسرعات والمسارب المحددة على جميع الطرق، وتجنّب المخالفات القانونية، وذلك حفاظا على أرواح مستخدمي الطرق.
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