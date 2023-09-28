Thursday, 28 September 2023 10:37 GMT

الأمن للمواطنين: أظهروا الفرح بشكل حضاري

9/28/2023 2:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت الإدارات المرورية المواطنين، إلى ضرورة إظهار الفرح بشكل حضاري، وتجنّب القيادة على شكل مواكب وإخراج الأجساد من المركبات، وتجنّب إعاقة حركة السير، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024 مساء اليوم الخميس.
وبيّن التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن جميع الطرق الخارجية الحيوية سالكة ولا عوائق تذكر، بالتزامن مع ذروة الحركة الصباحية بين المحافظات والعاصمة عمان.


ووجه ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية دعوة إلى السائقين بضرورة الالتزام بقواعد واولويات المرور، والالتزام بالسرعات والمسارب المحددة على جميع الطرق، وتجنّب المخالفات القانونية، وذلك حفاظا على أرواح مستخدمي الطرق.


MENAFN28092023000208011052ID1107156699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث