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اعلان هام من الجيش للذكور مواليد عام 2006

9/28/2023 1:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد - شعبة التعبئة والجيش الشعبي بأنه يتوجب على جميع مواليد عام (2006) الذكور ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطق سكناهم للحصول على دفاتر خدمة علم وذلك لتصويب أوضاعهم وحصرهم اعتبارا من يوم الأحد الموافق (1) تشرين الأول 2023 واستنادا للمادة (15) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
وأضافت أن القانون ينص على "كل أردني ذكر أكمل السابعة عشرة من عمره ضرورة الحصول على دفتر خدمة علم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة من عمره" .
ونوهت أن صرف دفتر خدمة العلم للطلاب المنتظمين على مقاعد الدراسة سيكون من خلال مندوبين من مدارسهم وبالتنسيق مع فروع التعبئة المنتشرة في جميع محافظات المملكة.




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