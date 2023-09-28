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الاحتلال ينصب حواجز على مداخل مدينة أريحا

9/28/2023 1:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حواجز عسكرية بمحيط مدينة أريحا.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز على مدخل أريحا الشرقي "البوابة الصفراء"، والجنوبي "شارع القدس" والشمالي الغربي المؤدي إلى المعرجات.
وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال أوقفوا المركبات وفتشوها ودققوا في هويات المواطنين، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور في هذه المناطق، خاصة المركبات الخارجة من أريحا.

وفا


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