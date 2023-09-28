الاحتلال ينصب حواجز على مداخل مدينة أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حواجز عسكرية بمحيط مدينة أريحا.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز على مدخل أريحا الشرقي "البوابة الصفراء"، والجنوبي "شارع القدس" والشمالي الغربي المؤدي إلى المعرجات.
وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال أوقفوا المركبات وفتشوها ودققوا في هويات المواطنين، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور في هذه المناطق، خاصة المركبات الخارجة من أريحا.
وفا
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