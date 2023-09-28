الزغاري: على الحركة الوطنية الفلسطينية أن تستعيد المسارات التي تؤدي إلى تحرير أسرانا وأسيراتنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، في الذكرى الـ 30 على تأسيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني، إنّ المطلوب اليوم، وبشكل أساس أن تستعيد الحركة الوطنية الفلسطينية، المسارات التي تؤدي إلى تحرير أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، وحتى تحقيق ذلك، على الحركة الوطنية، والمستويات كافة، أن تضمن صون حقوق الأسرى والأسيرات، وعائلاتهم.

وأضاف الزغاري في تصريح له، إن التّحديات الراهنة التي تواجه واقع مؤسسات الأسرى، والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كبيرة، وذلك في ظل تصاعد العدوان على شعبنا، بما في ذلك استهداف المؤسسات الحقوقية، في محاولة منه لتقويض العمل الحقوقي والمدني الفلسطينيّ، وقد كان نادي الأسير، وما يزال على مدار 30 عاما الحاضنة الشعبية لقضية الأسرى.





وتابع الزغاري، إنّ كان هناك هدفًا يجب أن نسعى مرحليًا لتحقيقه كمؤسسات وكحركة أسيرة، هو إعادة تقييم التعامل مع الجهاز القضائي للاحتلال، الذي يشكل إحدى مسارات عمل المؤسسات الحقوقية المختصة في شؤون الأسرى، خاصّة في ظل الحالة الفاشية التي فرضتها حكومة الاحتلال الحالية، والتي انعكست بدورها على إحدى أبرز مكونات منظومة الاحتلال وهو الجهاز القضائي، وشدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز فكرة ومشروع مقاطعة محاكم الاحتلال.



