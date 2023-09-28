مستقبل التوظيف: الحوسبة والرعاية الصحية في المقدمة

تثور توقعات بأن عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي سيشهد شيوعاً لفقدان الكثيرين لوظائفهم. بطبيعة الحال ستكون وتيرة جنوب الارتياب والخوف الشديد في ذروتها بين المهنيين المهرة.

لذلك، نجد كتاب السيناريو في هوليوود يخوضون إضراباً من أجل حمايتهم من الذكاء الاصطناعي. كما عبر نصف الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته منصة إدكس التعليمية edX، التي أنشئت بالتعاون بين معهد ماساتشوستس للتقنية وجامعة هارفارد، عن مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل معظم، إن لم يكن، كل الوظائف التي يقومون بها.

التاريخ، من جانبه، يقول لنا إن التقنيات الجديدة غالباً ما تقود إلى خلق الوظائف الجديدة. والبطالة ترتبط في الغالب بالدورات الاقتصادية وليس

بالإنجازات التكنولوجية الجديدة، وذلك طبقاً للعمل الذي قام به دويتشه بنك الذي يعود إلى خمسينات القرن الثامن عشر.

وبموازاة ذلك، تذهب توقعات الكثير من الشركات التي شملها مسح أجرّاه المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الذكاء الاصطناعي يقود إلى ارتفاع مستويات التوظيف في قطاعاتها بدلاً من التسبب في انحسار الوظائف. ومن القطاعات المتوقع نموها بقوة: اختصاصيو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وخبراء الأمن السيبراني. وعموماً، يسهل أحياناً الاستخفاف بقدرة البشرية على استحداث طرق جديدة تنهمك فيها وتفرّغ فيها طاقتها.

إن ثورة تكنولوجيا المعلومات الآن في عقدها الثالث، فيما تبقى معدلات البطالة قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية. لكن في كل الأحوال يجب الاتفاق على أن التكنولوجيا تُحدث قفزة نوعية في أنواع الوظائف المطروحة على الساحة؛ ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يعطي الكثير من الزخم لهذه القفزات.

كما تتوقع شركة ماكنزي أن تسير وتيرة تغيير الوظائف في العقد الحالي بشكل أسرع من المتوسط، وأن يحول نحو 12 مليون شخص وظائفهم ومجالات عملهم بحلول عام 2030.

والآن نجد أنفسنا أمام تساؤل لا يمكن إغفاله، في أي مجالات ستكمن وظائف المستقبل؟ وهنا ترجح كفة الميزان بقوة لصالح التقنية والرعاية الصحية، وهو ما برهنته البيانات الخاصة بإنجلترا وويلز حيث كان أكبر عدد

من الوظائف التي تم خلقها في السنوات الست حتى عام 2021 من نصيب قطاع الرعاية الصحية، فارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان يعني بالضرورة أن وظائف كثيرة في المستشفيات ودور رعاية المسنين وغيرها من المهن التابعة للقطاع الصحي، كانت ضمن قائمة القطاعات العشرة الأسرع في وتيرة النمو. ومن المتوقع استمرار هذا النسق الديموغرافي في المستقبل.

وفي الولايات المتحدة، يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن يستحوذ قطاعا الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية حوالي %45 من جميع الوظائف الجديدة المتوقعة حتى 2023.

ومع ارتفاع الطلب على وسائل الترفيه، يزداد عدد الوظائف المتاحة في المطاعم والمقاهي، ويتولد معها أزمة في عملية التوظيف. كذلك، فإن التغير في الطريقة التي يتسوق بها الناس والتحول المستمر إلى التسوق الإلكتروني يفضي إلى انخفاض في الوظائف بقطاع البيع بالتجزئة، ولكنه في المقابل يؤدي إلى نمو بأنشطة التخزين والنقل البري، وهما قطاعان حلا أيضاً بين القطاعات العشرة الأسرع نمواً في خلق الوظائف في إنجلترا وويلز.

ولن يكون الذكاء الاصطناعي وحده الذي يتوقع أن يوفر الكثير من فرص العمل الجديدة خلال العقد المقبل، إذ يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي تحقيق المزيد من الوظائف في قطاعات تحليلات البيانات الضخمة والتقنية البيئية وتطورات التقنية الحيوية. لذا ينبغي على كل طالب وظيفة حصر نطاق البحث، والتركيز على المجالات الواعدة التي تستشرف المستقبل، وهي: الحوسبة، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة.