إحصاءات رسمية.. أكثر من 40 بالمئة من الأرجنتينيين يعيشون تحت خط الفقر

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في الأرجنتين إلى 40.1 بالمئة ، حسبما كشفت إحصاءات رسمية صادرة أمس الأربعاء.
ووفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية ، ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر بنسبة 0.9 بالمئة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.
وفي الأرجنتين، يعتبر الشخص فقيرا إذا كان يعيش في أسرة لا يكفي دخلها شراء الإمدادات الأساسية.
وصدرت هذه الأرقام قبل ما يزيد قليلا عن ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية أزمة مالية واقتصادية حادة. ويبلغ معدل التضخم 124 بالمئة ، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية. كما أن العملة الوطنية (البيزو) في حالة سقوط حر بجانب جبل من الديون يتراكم.
وفي 22 أكتوبر، سينتخب الأرجنتينيون خلفا لرئيس الوزراء اليساري ألبرتو فرنانديز.
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