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إحصاءات رسمية.. أكثر من 40 بالمئة من الأرجنتينيين يعيشون تحت خط الفقر

9/28/2023 12:24:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في الأرجنتين إلى 40.1 بالمئة ، حسبما كشفت إحصاءات رسمية صادرة أمس الأربعاء.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية ، ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر بنسبة 0.9 بالمئة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.

وفي الأرجنتين، يعتبر الشخص فقيرا إذا كان يعيش في أسرة لا يكفي دخلها شراء الإمدادات الأساسية.

وصدرت هذه الأرقام قبل ما يزيد قليلا عن ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية أزمة مالية واقتصادية حادة. ويبلغ معدل التضخم 124 بالمئة ، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية. كما أن العملة الوطنية (البيزو) في حالة سقوط حر بجانب جبل من الديون يتراكم.

وفي 22 أكتوبر، سينتخب الأرجنتينيون خلفا لرئيس الوزراء اليساري ألبرتو فرنانديز.

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