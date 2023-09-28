Thursday, 28 September 2023 08:05 GMT

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

9/28/2023 12:15:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وأضافت أن الأجواء ستستمر يوم الجمعة خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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