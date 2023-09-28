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إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الرسمية مساء اليوم

9/28/2023 12:15:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الخميس، نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.
وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب في بيان صحفي الثلاثاء الماضي، إن الوحدة ستعلن مساء السبت المقبل، نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.
وأضاف الخطيب، أن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم في حين سيتم لاحقاً نشر نتائج الترشيح إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لجميع فئات الشهادات على الموقع الإلكتروني للوحدة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي تنتهجه الوحدة.
وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين سيتم ترشيحهم للقبول بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها، وذلك لمعرفة تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل في تلك الجامعات/ الكليات.

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