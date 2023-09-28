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بحفلة عرس.. طعام فاسد يسمم 50 عراقيا في كركوك

9/28/2023 12:15:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد ساعات قليلة من المأساة التي هزت العراق، بوفاة أكثر من 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء إطلاق "ألعاب نارية" بقاعة للأعراس في محافظة نينوى، تسبب طعام قُدِّم في إحدى حفلات الأعراس أيضاً في تسمم العشرات، لكن هذه المرة في الحويجة بمحافظة كركوك العراقية.
أعلنت وزارة الصحة العراقية مساء الأربعاء تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة تناول طعام فاسد في حفل عرس في بلدة الحويجة العراقية غربي مدينة كركوك بشمال البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام صحة كركوك زياد خلف القول إن جميع الحالات خفيفة إلى متوسطة وتخضع للعلاج الطبي اللازم.
وقالت بعض وسائل الإعلام إن 20 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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