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العثور على جثة ممثلة تركية ومقدّمة أخبار داخل حديقة في اسطنبول

9/28/2023 12:15:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفاجئ جمهور الفن ووسائل الإعلام التركية بموت الممثلة التركية ومقدّمة الأخبار الشهيرة سيدا فتّاح أوغلو في ظروفٍ غامضة، حيث تمّ العثور على جثّتها داخل حديقة في مدينة اسطنبول قبل ساعات وبجانبها مسدّس، في حين أشارت وسائل إعلامٍ تركية إلى أن الأنباء تفيد بانتحار الممثلة والمذيعة البالغة من العمر 44 عاماً.
ونقلت وسائل الإعلام عن طالبٍ جامعي، وهو الشخص الذي عثر على جثتها في الحديقة، أنه سمع دوي طلقة نارية بينما كان يمرّ في المنطقة، ليعثر لاحقاً على الممثلة والمذيعة الشهيرة وهي مستلقية على ظهرها وقد أصيبت برصاصة في رأسها، فبادر بالاتصال بالشرطة على الفور.
وبينما تمّ نقل جثّة فتّاح أوغلو إلى مستشفى لعرضها على الطب الشرعي، أفادت الشرطة أن المسدس الذي عُثِر عليه بالقرب منها مرخّص ومسجّلٌ باسمها، لافتةً في تقريرها المبدئي إلى أنه لا توجد كاميرات مراقبة في المكان الذي ربّما أقدمت فيه الممثلة والمذيعة على الانتحار.
كما ذكرت الشرطة في تقريرها أن المسدس الذي عُثر عليه قرب جثّة فتّاح أوغلو كان يحتوي على سبع رصاصات إلى جانب طلقة فارغة. وجاء في التقرير أيضاً أن الشرطة وجدت أدوية مضادة للاكتئاب في حقيبتها الشخصية.
وعقب الإعلان عن فقدان فتّاح أوغلو لحياتها، نشرت نقابة "مسارح المدينة"، التي كانت عضوا فيها، رسالة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "نشعر بحزنٍ عميق لفقدان سيدا فتّاح أوغلو، الممثلة القديرة في مسرحنا". وجاء في الرسالة أيضاً: "تعازينا لعائلة مسرح المدينة وأحباء الراحلة وعائلتها وأصدقائها وأقاربها".




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