رفضته فضايقها لسنوات .. حادثة مأساوية تهز جامعة القاهرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكشفت تفاصيل جديدة حول واقعة مقتل موظفة داخل جامعة القاهرة بمصر رمياً بالرصاص على يد زميلها والتي وقعت صباح الأربعاء وأثارت الرأي العام.وتبين أن الموظفة تدعى نورهان حسين مهران وتبلغ من العمر 32 عاماً وهي تعمل موظفة في كلية الآثار بالجامعة.



وقبل سنوات قد تقدم لها الجاني ويدعى أحمد ح. ويبلغ من العمر 35 عاما وهو يعمل أخصائياً برعاية الشباب بكلية الزراعة، لكنها رفضته وأخبرته بأسباب رفضها، إلا أنه لم يتقبل الأمر وكان يحاول دوماً مضايقتها وانتزاع موافقتها على الزواج منه.

ووفقاً للتحريات، فقد سبق وأن قام المتهم بإضرام النيران في سيارة القتيلة قبل 5 سنوات، كما كان يرسل لها رسائل تهديد على هاتفها، ما اضطرها إلى ابلاغ الأجهزة الأمنية عنه وقد ألقت القبض عليه وأحيل إلى المحكمة التي قضت بحبسه.

وبحسب أقوال شهود العيان، فقد توجّه المتهم إلى الجامعة صباح الأربعاء، ثم ذهب إلى مكتب رعاية شؤون الطلاب حيث تعمل القتيلة وأخرج سلاحاً نارياً وأطلق 6 طلقات نحوها، لتسقط جثة هامدة في الحال، ثم فر هارباً.

وبحسب المعلومات، فقد تركزت طلقات المتهم في صدر القتيلة وأطلقت من مسافة قريبة للغاية لا تتجاوز 10 أمتار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت لموقع الحادث فور وقوعها حيث قامت باستجواب الموظفين وشهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث، كما قامت بفحص كاميرات المراقبة لكشف كافة التفاصيل منذ لحظة دخول الموظف للجامعة إلى لحظة وقوع الحادث وكيفية هروبه. وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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