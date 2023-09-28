Thursday, 28 September 2023 08:05 GMT

رفضته فضايقها لسنوات .. حادثة مأساوية تهز جامعة القاهرة

9/28/2023 12:15:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكشفت تفاصيل جديدة حول واقعة مقتل موظفة داخل جامعة القاهرة بمصر رمياً بالرصاص على يد زميلها والتي وقعت صباح الأربعاء وأثارت الرأي العام.
وتبين أن الموظفة تدعى نورهان حسين مهران وتبلغ من العمر 32 عاماً وهي تعمل موظفة في كلية الآثار بالجامعة.


وقبل سنوات قد تقدم لها الجاني ويدعى أحمد ح. ويبلغ من العمر 35 عاما وهو يعمل أخصائياً برعاية الشباب بكلية الزراعة، لكنها رفضته وأخبرته بأسباب رفضها، إلا أنه لم يتقبل الأمر وكان يحاول دوماً مضايقتها وانتزاع موافقتها على الزواج منه.
ووفقاً للتحريات، فقد سبق وأن قام المتهم بإضرام النيران في سيارة القتيلة قبل 5 سنوات، كما كان يرسل لها رسائل تهديد على هاتفها، ما اضطرها إلى ابلاغ الأجهزة الأمنية عنه وقد ألقت القبض عليه وأحيل إلى المحكمة التي قضت بحبسه.
وبحسب أقوال شهود العيان، فقد توجّه المتهم إلى الجامعة صباح الأربعاء، ثم ذهب إلى مكتب رعاية شؤون الطلاب حيث تعمل القتيلة وأخرج سلاحاً نارياً وأطلق 6 طلقات نحوها، لتسقط جثة هامدة في الحال، ثم فر هارباً.
وبحسب المعلومات، فقد تركزت طلقات المتهم في صدر القتيلة وأطلقت من مسافة قريبة للغاية لا تتجاوز 10 أمتار.
وكانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت لموقع الحادث فور وقوعها حيث قامت باستجواب الموظفين وشهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث، كما قامت بفحص كاميرات المراقبة لكشف كافة التفاصيل منذ لحظة دخول الموظف للجامعة إلى لحظة وقوع الحادث وكيفية هروبه. وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

العربية


MENAFN28092023000208011052ID1107156521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث