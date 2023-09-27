الأوقاف نظمت دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب العلمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخامسة والعشرين العلمية يوم أمس الأول الثلاثاء في مسجد الزبن بمنطقة الفنيطيس وذلك تحت رعاية الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإسلامية سلمان الديحاني.
وبدأت الدورة التي تستمر حتى 6 أكتوبر المقبل بمحاضرة علمية قدمها مفوض الإفتاء بالمدينة النبوية بالمسجد النبوي الشيخ د.صالح سعد السحيمي بعنوان «شرح القواعد الأربع» للشيخ محمد بن عبد الوهاب بحضور عدد كبير من طلبة العلم الذين حرصوا على المشاركة والاستفادة.
ومن المنتظر أن تقدم خلال الدورة العديد من المحاضرات العلمية لعدد من الشيوخ الأفاضل، وتناول الشيخ السحيمي في محاضراته شرح كتاب القواعد الأربع وتخللها العديد من المعلومات التي يحتاجها طلاب العلم.
واختم السحيمي محاضراته بتوجيه الشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة المنظمة للدورة على حسن التنظيم وإلى الحضور على حسن الاستماع.
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