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الأوقاف نظمت دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب العلمية

9/27/2023 11:33:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخامسة والعشرين العلمية يوم أمس الأول الثلاثاء في مسجد الزبن بمنطقة الفنيطيس وذلك تحت رعاية الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإسلامية سلمان الديحاني.
وبدأت الدورة التي تستمر حتى 6 أكتوبر المقبل بمحاضرة علمية قدمها مفوض الإفتاء بالمدينة النبوية بالمسجد النبوي الشيخ د.صالح سعد السحيمي بعنوان «شرح القواعد الأربع» للشيخ محمد بن عبد الوهاب بحضور عدد كبير من طلبة العلم الذين حرصوا على المشاركة والاستفادة.
ومن المنتظر أن تقدم خلال الدورة العديد من المحاضرات العلمية لعدد من الشيوخ الأفاضل، وتناول الشيخ السحيمي في محاضراته شرح كتاب القواعد الأربع وتخللها العديد من المعلومات التي يحتاجها طلاب العلم.
واختم السحيمي محاضراته بتوجيه الشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة المنظمة للدورة على حسن التنظيم وإلى الحضور على حسن الاستماع.

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