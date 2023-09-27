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سواعد الخير الكويتية جهود متواصلة لدعم الاستجابة لآثار زلزال المغرب

9/27/2023 11:33:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لاتزال سواعد الخير الكويتية منذ وصولها إلى المغرب مرابطة في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر في أعالي جبال الأطلس الكبير من أجل المشاركة في اغاثة المنكوبين ومواساة المكلومين.
وتحت شعار «فزعة للمغرب»، انطلق فرسان جمعية الهلال الاحمر الكويتي و14 جمعية خيرية من مركز «العمل الانساني» قاطعين آلاف الكيلومترات للوصول الى المغرب والمشاركة الى جانب اشقائهم في اغاثة المتضررين ومساعدة المحتاجين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز مخلفا زهاء 3 آلاف وفاة وآلاف الجرحى والمكلومين بالإضافة الى دمار هائل.
كما شارك طاقم سفارة الكويت بالمغرب بتوجيهات من القيادة السياسية في تقدير الاحتياجات وتوجيه المساعدات والمشاركة في حملة التبرع بالدم لإغاثة الجرحى، حيث ساهم اركان السفارة في هذه الحملة الإنسانية يتقدمهم السفير عبداللطيف اليحيا الى جانب المواطنين الكويتيين المقيمين في المغرب.

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