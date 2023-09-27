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إعلاميون كويتيون تسليح الشباب بالعلم ومواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي حاجة ملحة

9/27/2023 11:33:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد إعلاميون كويتيون أهمية تثقيف الشباب وتسليح الجيل الحالي بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها «حاجة ملحة» لمواكبة التطورات التقنية في العالم.
وأجمع هؤلاء الإعلاميون في تصريحات متفرقة لـ «كونا» خلال مشاركتهم في أعمال منتدى الإعلام العربي الـ 21 في دبي على أهمية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي باعتبارها إحدى التطورات الرئيسية في العصر الحديث لتأثيرها المرتقب على مختلف جوانب حياتنا وما تحدثه من تحولات في العديد من الصناعات والقطاعات.
فبدوره، قال الإعلامي والأكاديمي د. محمد الرميحي لـ «كونا» إن «تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات العملية التي تحتاجها المستقبل يأتي عبر ورش العمل والمحاضرات والبرامج التعليمية».
وأضاف أن «ذلك من شأنه مساعدة الشباب على اكتساب المهارات التقنية والقدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات وتحويل قدراتهم إلى رواد ومبتكرين يتعاملون مع التحديات العالمية بثقة وشجاعة».
وأكد الرميحي حرصه على المشاركة في أعمال المنتدى في دبي ومواكبته منذ كان يسمى «جائزة الصحافة العربية» مبينا أن فكرة المنتدى بحد ذاتها «فكرة متميزة ورائدة».
وأشار إلى أهمية الجهود الخليجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجال الإعلامي ومناقشة أهمية دور الإعلام والثقافة باعتبارهما «قاطرة للتنمية» وهما «القوة الناعمة ضمن الشراكة الخليجية».
ونوه بالفكرة «الرائدة» لإقامة المنتدى، والتي أطلقها نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وتطورت لتصبح ما هي عليه الآن من «منتدى كبير» يضم مجموعة من الإعلاميين والمتخصصين والباحثين يجتمعون كل عام لتبادل وجهات النظر والتباحث في حلقات إعلامية حول موضوعات الإعلام بتخصصاته كافة.
من جانبه، قال رئيس تحرير جريدة «القبس» وليد النصف لـ «كونا» إن «حضورنا في هذا الحدث الإعلامي الكبير يعتبر فرصة للالتقاء بالزملاء الصحفيين من الدول كافة لبناء علاقات وشراكات جديدة في القطاع ذاته».
وأضاف أن «هذه الفعالية تعد فرصة أيضا للتعلم على تقنيات الذكاء الاصطناعي وما تواجهه من تحديات وفرص واعدة»، مبينا أن هناك العديد من المؤسسات تبنت هذا النهج في تطوير مؤسساتها «مما سيحقق ثورة جديدة للقطاع الإعلامي».
ولفت النصف إلى حرصه على مواكبة المنتدى سنويا لما له من تأثير «واضح» على «تحسين جودة المؤسسات الإعلامية عبر الاحتكاك مع المسؤولين والخبراء في المنطقة والتعرف على أحدث التطورات والفرص الحالية».
من جهته، ذكر الباحث والأكاديمي د.عايد المناع لـ «كونا» إن «الإعلام الجديد كمنصات التواصل الاجتماعي بمختلف تطبيقاته أصبح الأبرز على الساحة الإعلامية مقارنة بالتقليدية كالتلفزيون والإذاعة والصحف الورقية ولابد من مواكبتها».
وأوضح أن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي «من أهم الابتكارات التكنولوجية التي تؤثر على جميع جوانب الحياة اليومية ووسائل الاعلام» مؤكدا أهمية تثقيف جيل الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة هذا التطور التكنولوجي المستقبلي.
وذكر المناع أن فترة جائحة فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19» كانت «دليلا واضحا» على أهمية دمج التقنيات الحديثة في حياتنا سواء العملية أو المهنية مستعرضا فترة دراسة الطلاب عن بعد «إذ واكبت التكنولوجيا وساهمت بالفعل على حل هذه المشكلة في ظل تفشي الوباء».
أما الإعلامي محمد الملا فقال لـ «كونا»: إن «تسليح جيل الشباب الكويتي بالعلم والمعرفة ومواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي هو استثمار حقيقي في المستقبل فمع دعمهم بالخبرات الإعلامية الكويتية سينمو جيل الشباب بثقة وإلهام مستعدا للتحديات في هذا العصر الرقمي السريع والمتطور».
وأضاف «نحن في الكويت قطعنا خطوات كثيرة في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخصوصا في السنوات الأخيرة والدليل ما نشاهده من خلال خبرات إعلامية ومنصات إعلامية».
وأشار الملا إلى أن هذه النوعية من المنتديات خصوصا منتدى الإعلام العربي «مهمة وحيوية بالنسبة للجميع لاستشراف المستقبل والنقاش مع الكثير من الإعلاميين».

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