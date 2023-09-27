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مفوضية اللاجئين تقيم معرضا فنيا خيريا في الكويت بعنوان رسمات الأمل لدعم تعليم اللاجئين

9/27/2023 11:33:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت المعرض الفني الخيري (رسمات الأمل) لدعم تعليم اللاجئين ورفع مستوى الوعي بأصوات الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من مجتمعاتهم أو بلدانهم من خلال الفن.
وقالت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان في كلمة بمناسبة افتتاح المعرض إن الهدف من هذا العمل الثقافي هو المساعدة في زيادة الوعي وبذل جهد تعاوني مشترك للمساهمة في إبراز ما يمثله 15 مليون لاجئ في سن المدرسة للعالم بأسره.
وأضافت ربيعان أن هذا العمل يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على هذه القضية لتعزيز العمل الإيجابي نحو التغيير ولمستقبل أفضل للاجئين في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أن هذه المبادرة التجريبية بدأت مع الفنانة التشكيلية لينا حجازي التي جاءت بفكرة دعم تعليم اللاجئين، مشيرة إلى أنه في فترة قصيرة من الزمن أسفرت هذه المبادرة عن مشاركة 23 فنانا.
وبينت أن كل قطعة فنية يتم شراؤها ستؤثر على جيل ضائع بسبب الحرب والصراع والنزوح وستوفر فرصة جديدة لرحلتهم التعليمية وستمنحهم حياة أفضل تمكنهم من إعالة أنفسهم وأسرهم.
وتقدمت ربيعان بالشكر لجميع الفنانين المشاركين في هذا الحدث ووزارة الخارجية الكويتية على تسهيل الموافقات المطلوبة لإقامة هذا المعرض ودعمهم المستمر لجعل أنشطة المفوضية في الكويت واقعا ملموسا.
كما توجهت بالشكر إلى المدير العام لجمعية (تنمية) الخيرية ناصر العجمي على توفير المنصة الإلكترونية لجمع الدعم خلال هذا الحدث.

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