Thursday, 28 September 2023 08:04 GMT

الأوقاف بدء تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1445هـ اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر

9/27/2023 11:33:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن بدء تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1445هـ/2024م وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك اعتبارا من 1/10/2023 الساعة 12 ظهرا إلى 10/11/2023 الساعة 12 ظهرا.
وفي تفاصيل بيان «الأوقاف»، فإن الفئات المستهدفة هي:
أولا: المواطنون وفق الشروط التالية:
1 ـ لم يسبق له الحج.
2 ـ أن تكون المجموعة ضمن الأقارب (جد ـ جدة ـ أب ـ أم ـ أخ ـ أخت ـ ابن ـ بنت ـ زوج زوجة ـ العمة ـ الخالة).
3 ـ مواطنون مع مرافق مقيم واحد (زوجة ـ أم ـ زوج ـ ابن ـ ابنة).
4 ـ مواطنة أو أكثر لم يسبق لها الحج مع محرم واحد سبق له الحج.
5 ـ مواطن كبير بالسن 70 عاما فما فوق مع مرافق واحد سبق له الحج.
6 ـ معاق كويتي (إعاقة حركية شديدة) لم يسبق له الحج مع مرافق واحد سبق له الحج.
وتابعت «الأوقاف»: بالنسبة للبنود 3 و4 و5 يتم تخصيص نسبة 5% فقط من إجمالي عدد الحجاج المخصصة لهم.
ثانيا: فيما يخص المقيمين بصورة غير قانونية:
الشروط العامة
1 ـ لم يسبق له الحج.
2 ـ أن تكون المجموعة الواحدة لا تتعدى 5 أشخاص كحد أقصى.
3 ـ في حال إلغاء طلب الأكبر سنا في المجموعة يلغى قبول الطلب ويرجع البقية إلى المنصة.
4 ـ بعد إجراء الفرز والقبول يجب سداد مبلغ 25% من قيمة الحج لضمان التسجيل لدى الحملة.
5 ـ يحق لمقدمي الطلب التغيير والاستبدال أثناء فترة أن يكون لديه بطاقة أمنية صالحة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
6 ـ ان تكون المجموعة ضمن الأقارب (جد ـ جدة ـ أب ـ أم ـ أخ ـ أخت ـ ابن ـ بنت زوج ـ زوجة ـ العمة ـ الخالة.
7 ـ بعد قبول الحاج وإتمام التسجيل لدى الحملة يحق له تغيير الحملة لمرة واحدة وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2024.
وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية تسجيل مبدئي لحين ورود موافقة الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وفيما يخص السياسات العامة، أكدت «الأوقاف» انه سيتم الفرز بعد انتهاء التسجيل وفقا للأكبر سنا.
وتابعت: أن تكون المجموعة الواحدة لا تتعدى 5 أشخاص كحد أقصى.
وأوضحت أن مدة التسجيل: في حال إلغاء طلب الأكبر سنا في المجموعة يلغى قبول الطلب ويرجع البقية إلى المنصة.
وتابعت: بعد إجراء الفرز والقبول يجب سداد مبلغ 25% من قيمة الحج لضمان التسجيل لدى الحملة.
وأشارت إلى أنه يحق لمقدمي الطلب التغيير والاستبدال أثناء فترة التسجيل.
ولفتت إلى انه سيمنح المرشح للقبول مهلة 5 أيام لاستكمال التسجيل ويشترط عليه سداد مبلغ 25% من قيمة الحج كدفعة أولى.
وفيما يخص سياسة الإلغاء، أشارت إلى انه في حال الإلغاء قبل 31/1/2024 يسترجع الحاج المبلغ كاملا، أما في حال الإلغاء بعد 31/1/2024 يخصم المبلغ كاملا من الحاج.
وأوضحت «الأوقاف» انه في حال سد الشاغر (المقعد الملغى) يسترجع الحاج اللاغي كامل المبلغ.
وأوضحت انه بعد قبول الحاج وإتمام التسجيل لدى الحملة يحق له تغيير الحملة لمرة واحدة وذلك في موعد أقصاه 31/1/2024، ويتم المصادقة مع برنامج «هويتي».

MENAFN27092023000130011022ID1107156485

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث