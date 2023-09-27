الأوقاف التسجيل الإلكتروني المركزي لحج 2024 من 1 أكتوبر حتى 10 نوفمبر



يمكن للحاج الذي يتم ترشيحه اختيار الحملة التي تناسب احتياجاته ورغباته وتحديد الآلية المناسبة لدفع الرسوم يمكن لفئة غير محددي الجنسية التسجيل لحين ورود الموافقة من السلطات في المملكة العربية السعودية



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني المركزي لموسم الحج 2024 اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر حتى 10 نوفمبر المقبلين، وذلك عبر تطبيق بوابة الأوقاف.

وقال المتحدث باسم «الأوقاف» سلمان الكندري في تصريح صحافي إنه سيتم غلق باب التسجيل بعد الفترة المشار إليها آنفا ليتم فرز المتقدمين واختيارهم وفق الشروط المحددة ثم إقامة معرض يضم حملات الحج المعتمدة من قبل الوزارة.

وأضاف الكندري أنه يمكن للحاج الذي يتم ترشيحه للحج اختيار الحملة التي تناسب احتياجاته ورغباته وتحديد الآلية المناسبة لدفع الرسوم بعد سداد 25% من المبلغ لضمان التسجيل في الحملة.

وأفاد بأن نظام التسجيل الإلكتروني يحقق العديد من الأهداف كخلق روح التنافس بين الحملات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وإعطاء الحاج الحرية في اختيار برنامج الحج المناسب وتمكين من لم يسبق له الحج من أداء الفريضة.

ولفت إلى أن التسجيل يستهدف المواطنين ضمن مجموعة لا تتعدى 5 أشخاص من الأقارب (جد - جدة - أب - أم - أخ - أخت - ابن - بنت - زوج - زوجة - العمة - الخالة) أو مواطنين مع مرافق مقيم واحد (زوجة - أم - زوج - ابن - بنت).

وذكر أنه «لن يسمح بالتسجيل لمن سبق له الحج إلا لثلاث فئات كمرافق وهم كبير السن فوق 70 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية شديدة) والمحرم لنساء لم يسبق لهن الحج»، مضيفا أنه «بالنسبة لفئة غير محددي الجنسية فبإمكانهم التسجيل لحين ورود الموافقة من السلطات في المملكة العربية السعودية».

وأشار الكندري إلى وجود سياسة خاصة في حال إلغاء الحجز إذ «سيتمكن الحاج من استرجاع المبلغ كاملا إن كان الإلغاء قبل تاريخ 31 يناير 2024 أما في حال الإلغاء بعد هذا التاريخ يخصم المبلغ كاملا من الحاج».

وأكد حرص الوزارة بتعليمات من وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري وبمتابعة من وكيل الوزارة د.بدر المطيري للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام وتلبية احتياجاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم ليؤدوا مناسك الحج بكل أريحية واستثمار التكنولوجيا الحديثة تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء نحو رقمنة الخدمات الحكومية.