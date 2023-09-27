مدير الجمارك ونائب سفير عمان بحثا التعاون الجمركي

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان، في قاعة الاجتماعات بمسرح الجمارك في منطقة 3 نائب رئيس البعثة بسفارة سلطنة عمان الشقيقة المستشار شهاب بن سالم الرواس والوفد المرافق معه.
وكان في الاستقبال نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري الجمركي مبارك الديحاني ونائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية أسامة الشامي.
وفي الاجتماع رحب المدير العام بالضيوف الكرام وتناول اللقاء المواضيع المشتركة بين البلدين في تعزيز وتطوير مجالات التعاون التجاري، وبعد الاستماع لجميع المتطلبات والاحتياجات والاقتراحات التي طرحها الجانب العماني، أكد الشرهان حرص الجمارك على تذليل كل المعوقات والصعوبات الجمركية وسبل تفعيل اوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة في تسهيل مرور البضائع التجارية.
وفي الختام، أعرب المستشار شهاب بن سالم الرواس عن بالغ شكره وتقديره للكويت حكومة وشعبا ولمدير عام الجمارك لما يولونه من اهتمام وحرص للمواضيع التي من شأنها خدمة البلدين اقتصاديا وتجاريا.
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