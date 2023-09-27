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مدير الجمارك ونائب سفير عمان بحثا التعاون الجمركي

9/27/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان، في قاعة الاجتماعات بمسرح الجمارك في منطقة 3 نائب رئيس البعثة بسفارة سلطنة عمان الشقيقة المستشار شهاب بن سالم الرواس والوفد المرافق معه.
وكان في الاستقبال نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري الجمركي مبارك الديحاني ونائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية أسامة الشامي.
وفي الاجتماع رحب المدير العام بالضيوف الكرام وتناول اللقاء المواضيع المشتركة بين البلدين في تعزيز وتطوير مجالات التعاون التجاري، وبعد الاستماع لجميع المتطلبات والاحتياجات والاقتراحات التي طرحها الجانب العماني، أكد الشرهان حرص الجمارك على تذليل كل المعوقات والصعوبات الجمركية وسبل تفعيل اوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة في تسهيل مرور البضائع التجارية.
وفي الختام، أعرب المستشار شهاب بن سالم الرواس عن بالغ شكره وتقديره للكويت حكومة وشعبا ولمدير عام الجمارك لما يولونه من اهتمام وحرص للمواضيع التي من شأنها خدمة البلدين اقتصاديا وتجاريا.

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