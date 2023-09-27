الأشغال ممارستان لصيانة المركز الحكومي في صبحان والبدالة الرئيسية والطوارئ

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضانتجري وزارة الأشغال العامة ممارسة لأعمال صيانة مبنى قطاع المركز الحكومي بصبحان طبقا لشروط ومواصفات واردة في مستندات الممارسة، وآخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بالوزارة يوم الاثنين 23 أكتوبر ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد.وتكون مدة تنفيذ العقد 180 يوما والممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة، وهي مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2023.وسيعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين في الاشتراك بهذه الممارسة للرد على استفساراتهم، وذلك عند إدارة المشتريات والمخازن قسم المناقصات والعقود الدور الأرضي في المبنى الرئيسي لوزارة الأشغال العامة في منطقة جنوب السرة يوم الخميس 16 أكتوبر في تمام الساعة 10 صباحا.كما تجري الوزارة ممارسة لصيانة البدالة الرئيسية للوزارة وبدالة الطوارئ 150 طبقا للشروط والمواصفات الواردة في مستندات الممارسة، على ان يكون آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بوزارة الأشغال الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 9 أكتوبر ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد، ومدة تنفيذ العقد عامان ميلاديان، ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات.

..وتطرح مزايدة لاستثمار مواقع لتقديم خدمات غذائية



عاطف رمضان

علمت «الأنباء» من مصادر أن وزارة الأشغال العامة تعيد طرح مزايدة داخلية لاستثمار مواقع المبيعات وتقديم خدمات غذائية خفيفة بالوزارة.

وأضافت المصادر أن الحصول على مستندات المزايدة من إدارة المشتريات والمخازن بالوزارة خلال ساعات الدوام الرسمي، وتوضع العطاءات في الصندوق المخصص لها في إدارة المشتريات والمخازن في موعد أقصاه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 30/10/2023 ، ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد، ومدة تنفيذ العقد عامان تبدأ اعتبارا من التاريخ الذي سيحدد في أمر المباشرة الخطي الذي سيصدر للمستثمر بعد توقيع العقد من الطرفين. ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات، ولا يسمح بتجزئة المزايدة ولا تقبل العروض البديلة، علما بأن المزايدة مفتوحة للشركات والمؤسسات المتخصصة، والتي لديها الخبرة والقدرة على تنفيذ هذا العمل، والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين لعام 2023. وسوف يعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين في الاشتراك بهذه المزايدة للرد على استفساراتهم، وذلك بغرفة اجتماعات إدارة الخدمات الإدارية في وزارة الأشغال يوم الاثنين 23 أكتوبر المقبل الساعة 10 صباحا.