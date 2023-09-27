المعلومات المدنية تنفي اختراق تطبيق هويتي
التاريخ
9/27/2023 11:33:31 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود اختراق لتطبيق «هويتي». وطالبت «المعلومات المدنية» المواطنين والمقيمين مستخدمي تطبيق «هويتي» بعدم الموافقة على طلب المصادقة إلا في حال طلبها فعليا من قبل المستخدم، حيث إنه من الضروري التأكد من تفاصيل مزود الخدمة والغرض من المصادقة قبل القبول أو الرفض.
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