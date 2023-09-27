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المعلومات المدنية تنفي اختراق تطبيق هويتي

9/27/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود اختراق لتطبيق «هويتي». وطالبت «المعلومات المدنية» المواطنين والمقيمين مستخدمي تطبيق «هويتي» بعدم الموافقة على طلب المصادقة إلا في حال طلبها فعليا من قبل المستخدم، حيث إنه من الضروري التأكد من تفاصيل مزود الخدمة والغرض من المصادقة قبل القبول أو الرفض.

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