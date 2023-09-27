السفير الفيتنامي علاقتنا مع الكويت ممتازة في إطار من الصداقة والتنوع والاحترام المتبادل

MENAFN - Al-Anbaa) أسامة ديابأكد سفير فيتنام لدى البلاد نجو توان ثانج قوة ومتانة العلاقات الكويتية ـ الفيتنامية والتي وصفها بالممتازة في إطار من الصداقة والتنوع والاحترام المتبادل على مدار 47 عاما هي عمر العلاقات الثنائية، لافتا إلى ان الكويت كانت أول دولة في منطقة الخليج تقيم علاقات ديبلوماسية مع فيتنام في العام 1976، كما أنها الدولة الأولى في الخليج التي اختارت فيتنام افتتاح سفارتها الأولى فيها منذ 20 عاما.وأشار ثانج ـ في مجمل كلمته التي ألقاها خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بمناسبة بالذكرى الـ78 لليوم الوطني لبلاده مساء أمس الأول في فندق ريجنسي بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل ولفيف من أعضاء السلك الديبلوماسي وأصدقاء فيتنام من الكويتيين وعدد من أبناء الجالية الفيتنامية في الكويت ـ إلى تطور العلاقات الثنائية مع الكويت على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون من التبادلات السياسية والعائدات التجارية الجيدة إلى الأنشطة الثقافية التي تساعد على تعزيز صناعة السياحة الفيتنامية.وقال السفير الفيتنامي انه بعد أكثر من 35 عاما من تنفيذ سياسة الإصلاح، حققت بلاده إنجازات عظيمة ذات أهمية تاريخية في جميع المجالات.وسرد بعض أبرز الإنجازات التي حققتها بلاده في السنوات الأخيرة، والتي تشمل جذب فيتنام لـ 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في عام 2022، كما يقدر حجم اقتصاد بلاده بنحو 400 مليار دولار، ومن حيث التجارة تجمع فيتنام علاقات وثيقة مع دول الجوار، فضلا عن إقامتها علاقات مستقرة طويلة الأمد مع 30 شريكا استراتيجيا وشاملا.

السفير الروسي: الغرب يتعمد بث الإشاعات

أكد السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف ان بعض الدول الغربية منعت بث القنوات والمواقع الروسية المتحدثة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية في دولهم حتى يحجبوا الحقائق عن شعوبهم، لافتا إلى ان بعض وسائل الإعلام الغربية تتعمد بث الإشاعات والأخبار المزيفة وغير الحقيقية عما يدور في المنطقة. وذكر جيلتوف، في تصريح للصحافيين على هامش الحفل، ان بعض وسائل الإعلام الغربية تعتمد على سياسة «اكذب اكذب» حتى يصدقها الناس، معربا عن احترامه الشديد للصحافة الكويتية التي تبحث عن الحقائق قبل أن تنشرها، مضيفا «ولذلك أنا أعشق الصحافة الكويتية».





السفير الكوري: نحترم سيادة الكويت والمواثيق والاتفاقيات الدولية

قال السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها إن لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برئيس وزراء بلاده هان داك سو في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية كان مهما وجاء في الوقت المناسب، حيث ناقشوا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تعزيز سبل التعاون بين البلدين ومواصلة الزيارات العالية المستوى.

وتابع: كما تم التطرق إلى القضايا التي تهم المنطقة حيث ناقش الجانب الكويتي خلال اللقاء اتفاقية «خور عبدالله»، ونحن استمعنا الى موقفهم، مضيفا «أعلم أن هذه المسألة مهمة بالنسبة للكويت، وانا أحترم سيادة الكويت والمواثيق والاتفاقيات الدولية».

وأشار إلى أن الكويتيين لا يحتاجون لتأشيرة ولكن لتصريح سفر إلكتروني من خلال نظام K-ETA والذي يتم التقديم عليه عبر الموقع والحصول على الموافقة قبل 72 ساعة على الأقل من الصعود إلى الطائرة بفترة صلاحية مدتها سنتان.

وعن آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، قال «لقد ناقشنا مع الجانب الكويتي التعاون في مجال الرعاية الصحية مثل إدارة المستشفيات، لقد لمسنا الاهتمام من الجانب الكويتي ونأمل أن يتم الانتهاء من هذا الاتفاق قريبا».





كريموف: 22 ألف كويتي زاروا أذربيجان هذا العام



أكد سفير أذربيجان لدى الكويت اميل كريموف أن بلاده آمنة لجميع السياح، لافتا إلى ان جميع حجوزات الطيران كاملة العدد من الكويت، موضحا أن أكثر من 22 ألف كويتي زاروا أذربيجان هذا العام، موضحا ان هناك رحلة مباشرة يوميا بين البلدين على أحد خطوط طيران الجزيرة أو الكويتية أو الأذربيجانية.