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بعثة تجارية تزور الكويت لتعزيز فرص تصدير اللحوم البريطانية

9/27/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
دعمت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، زيارة البعثة التجارية للحوم الأغنام البريطانية إلى الكويت، والتي تم تسهيلها بشكل مشترك من قبل وزارة الأعمال والتجارة البريطانية ومجلس تنمية الزراعة والبستنة البريطاني. امتدت زيارة البعثة التجارية من 25 إلى 27 سبتمبر، بحضور سبعة من كبار مصدري اللحوم في المملكة المتحدة (ABP UK، وHill Farm Finest، وGPS Food Group UK Ltd، وPilgrim›s Pride Ltd، وPak Mecca Meats Limited، وPickstock Foods Limited) حيث انها بحثت فرص تصدير اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان الحلال إلى الكويت ولأسواق الشرق الأوسط وإقامة شراكات مع الشركات المحلية ذات الصلة.
وناقشت البعثة سبل التعاون مع أبرز القطاعات المعنية في سوق اللحوم الحمراء في الكويت، وتضمنت الزيارة اجتماعا مع غرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور العديد من الشخصيات التجارية البارزة وكبار المسؤولين الحكوميين من كل من الكويت والمملكة المتحدة.
وتأتي الزيارة بعد انطلاق استراتيجية التصدير الجديدة لمجلس تنمية الزراعة والبستنة خارج الحدود البريطانية والتي تهدف إلى زيادة وصول الشركات البريطانية إلى الأسواق العالمية ودعم المزيد من الصادرات.
وأوضح د. أوال فوسيني، مدير قطاع الحلال بمجلس تنمية الزراعة والبستنة، الذي قدم مؤخرا عرضا في مؤتمر التصدير لمجلس تنمية الزراعة والبستنة، أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هدف رئيسي للمصدرين البريطانيين. وأضاف توفر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصا كبيرة لمصدري المملكة المتحدة، وخاصة في قطاعي لحوم الأغنام ومنتجات الألبان، وذلك بسبب النمو السكاني المتسارع في المنطقة وارتفاع متوسط ​​الدخل، ومع ذلك قدرته الإنتاجية محدودة، وذالك سيدفع الواردات الغذائية إلى الارتفاع خلال العقد المقبل.
وشدد فوسيني على أهمية مجلس التعاون الخليجي من منظور تجاري. وذكر أن دول المجلس تقدم فرصا جديدة للمصدرين في المملكة المتحدة. وتعتمد المنطقة بشكل كبير على الاستيراد ويتم تطبيق لوائح ومعايير استيراد الأغذية بصرامة، نظرا لالتزامها القوي بالعقيدة الإسلامية. انما الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 8.2% في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.6% أخرى في عام 2023. وذلك سيؤدي الى التوسع في استهلاك الطبقة المتوسطة في الكويت ومنطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل أوسع إلى زيادة الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان، وزيادة على طلب الأطعمة المستوردة ذات الجودة العالية بشكل عام. والمملكة المتحدة في وضع جيد للاستفادة من هذا الطلب المتزايد على المنتجات التجارية البريطانية المرتبطة بالجودة والتراث في هذه الأسواق.
وأكدت البعثة التجارية خلال زيارتها إلى الكويت التزام مجلس تنمية الزراعة والبستنة بدعم قطاع الحلال في المملكة المتحدة، بعد أن دعم أيضا تجمع العيد الافتتاحي لصناعة اللحوم في قاعة الجزارين في لندن في وقت سابق من هذا العام.
وقال د. فوسيني إن العيد هو سوق موسمي رئيسي لصناعة اللحوم والمزارعين على حد سواء، في حين تستهلك الأسر المسلمة على مدار العام لحوما لكل أسرة أكثر بكثير من عامة السكان. ويقوم العديد من عمال صناعة اللحوم وشركات اللحوم بتزويد العملاء والمستهلكين المسلمين، من خلال علاقات طويلة الأمد، ونحن نرغب في احتضان واستكشاف فرص جديدة في السوق العالمية.
تعد تنمية الصادرات أحد الأهداف الإستراتيجية الرئيسية لمجلس تنمية الزراعة والبستنة، حيث يعمل على التعاون مع المنتجين والحكومة من أجل توفير المزيد من الفرص لقطاعي اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان في المملكة المتحدة. وتتوافر المزيد من الفرص للاستيراد من المنتجين في المملكة المتحدة من خلال الدعم من قبل مجلس تنمية الزراعة والبستنة.

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