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الصفا الإنسانية تكفل 4488 يتيما وأرملة وطالبا في قيرغيزيا

9/27/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الصفا الإنسانية عن نتائج مشروع «كفالتهم حياة» لهذا العام، مبينة أنه تضمن تقديم الكفالة لـ 2323 يتيما و918 أرملة و63 طالبا و293 مريض سرطان و23 داعية وإمام مسجد و335 حافظا للقرآن و18 معلما و515 يتيما داخل دور الأيتام بكلفة إجمالية قدرها 1141860 دينارا لـ 4488 مستفيدا في قيرغيزستان. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع ان مشروع الكفالات من أهم المشاريع التي توليها «الصفا الإنسانية» اهتماما بالغا إذ لا يقتصر دور الجمعية على إيصال الكفالة لهؤلاء المستفيدين، بل تحرص على زيارتهم ومتابعتهم ورعايتهم، ليكونوا طاقات فاعلة تساهم في خدمة أسرهم ومجتمعاتهم.

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