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النجاة تطلق حملة إبصار السابعة 2 أكتوبر المقبل

9/27/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مدير إدارة المشاريع الخارجية التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله العبيدلي أن عدد مرضى العيون الذين استفادوا من الحملات السابقة 126.700 ألف مريض في حين تم إجراء 28.254 عملية منذ عام 2017، مؤكدا أن هذه الحملة تعد السابعة، والجمعية أنفقت 1.4 مليون دينار لعلاج مرضى العيون من خلال تبرعات أهل الخير. وقال العبيدلي: نظرا للحاجة الشديدة لعمليات العيون، ولوجود الكثير من المرضى على قائمة الانتظار، فإن الجمعية سوف تطلق 2 أكتوبر القادم حملة «إبصار» السابعة، داعيا المتبرعين أفرادا ومؤسسات للمشاركة في الحملة ودعمها، مشيرا الى أن إنجازات «ابصار 6» تضمنت إنشاء 4 مستوصفات للعيون في اليمن والنيجر وتونس بالإضافة إلى إجراء 2100 عملية.

MENAFN27092023000130011022ID1107156476

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