الخليفي السمعة المؤسسية أداة لقياس رضا الجمهور

برعاية الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة الكويتية الشيخ خالد العبدالله نظمت الجمعية ملتقى العلاقات العامة الرقمية تحت شعار «آفاق وتوقعات» لمدة 5 أيام في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة العديد من الجهات الراعية والمشاركة كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ووزارة الإعلام وبنك وربة وشركة زين وبنك بوبيان ومجموعة الساير القابضة ومستشفى السيف ومجموعة الخليج للتأمين ومكتب الشهيد.

وخلال الندوة الثالثة من الملتقى بعنوان «إدارة السمعة الإلكترونية»، أكد المدرب المعتمد والاستشاري في العلاقات العامة والإعلام خالد الخليفي ان الملتقى يركز على 3 محاور يتناولها خبراء ومختصون في مجال العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الخليفي إن الهدف من ندوة «إدارة السمعة الإلكترونية» تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لفهم وإدارة السمعة الإلكترونية بفعالية، سواء للأفراد أو المؤسسات وتعزيز الصورة الإيجابية عبر منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن مفهوم السمعة المؤسسية قديم ولكن الكثير يغفل عنه، موضحا أنها تتكون من مجموع الصور الذهنية، التي تراكمت في ذهن الفرد خلال فترة من الزمن وساعدته في تشكيل رأي محدد حول المؤسسة.

وشرح خلال الندوة الفرق بين الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية الصورة الذهنية للمؤسسة أو للعلامة التجارية والتي هي تصور للعلامة التجارية في ذهن المستهلك أما سمعة المؤسسة فتتعلق بالكلام الذي يقال عن مؤسستك أي بما يسمعه الجمهور عنك، حتى لو لم يتعاملوا معك، مشيرا إلى أنها غالبا ما تكون نتيجة حتمية للصورة الذهنية وقد تكون ظالمة.

وبين مدى أهمية السمعة المؤسسية والتي هي إحدى القيم التي تسعى المؤسسات لتثبيتها وتعتبر أداة لقياس مدى الرضا عن المؤسسة، ومن الضروري رفع الوعي بالعلامة التجارية للشركات وتعزيز ثقة المستهلكين تجاه خدماتها أو منتجاتها وتبديد أي صورة سلبية تتشكل حولها وتحسين مبيعات الشركة التي تهتم بإدارة سمعتها الإلكترونية في ظل التقدم الذي تشهده التجارة والتسويق الإلكتروني ودخول آخرين في العلاقة بين المستهلك والمنتج.

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