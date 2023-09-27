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مهدي رفع تقرير الكويت حول المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيير الديموغرافي للجامعة العربية

9/27/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي ان الكويت تقدمت بمقترح إلى مجلس الجامعة العربية للسكان حول إعداد تقرير بالمخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيير الديموغرافي ونال موافقة المجلس، وأعدت الأمانة العامة للمجلس ممثلة بإدارة التنمية البشرية وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط التقرير الخاص بذلك، معلنا الانتهاء من إعداده تمهيدا لرفعه الى لجنة الوزراء المختصة في مجلس السكان والتنمية العربي لاعتماده. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن انتهاء الأمانة العامة للتخطيط من إعداد التقرير الموحد حول «الاستشعار بالمخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيير الديموغرافي للسكن في الوطن العربي» أمس.
وقال مهدي خلال المؤتمر بحضور ممثل المعهد العربي للتخطيط والتنمية الخبير د.فيصل المناور ومديرة التنمية البشرية بالأمانة العامة أمل المطيري وممثل الكويت في المجلس العربي للسكان والتنمية مراقب إدارة التنمية البشرية بالأمانة العامة للتخطيط د.منى العلبان ان التقرير تتطرق للعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالمخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيير الديموغرافي للسكن والتي تحتاج لدراسة ومعالجة عبر وضع خريطة عمل لمعالجتها، وطرح المخاطر ومصادرها ومنها شبكات الأمان، الفقر، البطالة، العشوائية، الصحية، التعليم، وآليات الاستجابة. ورأى ان التقرير يجسد واقع المجتمعات العربية، وتم إنجازه من الخبرات الكويتية خلال 6 شهور. بدوره، ذكر ممثل المعهد العربي للتخطيط والتنمية الخبير د.فيصل المناور ان التقرير أظهر ان الوطن العربي يسجل أعلى معدلات الفقر والبطالة، حيث تشكل البطالة أكثر من 12% بدوله، بينما لا تزيد على 6.30% على مستوى العالم، مما يدفعنا إلى ضرورة تنظيم سوق العمل.

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